號召韓粉上凱道！杏仁哥吐「真實心聲」後自曝：我不去了

高雄市長韓國瑜罷免案於

6 日高票

通過，加上當晚市議長許崑源墜樓身亡，挺韓團體飽受挫折，而頭號韓粉的杏仁哥就在臉書號召群眾本周六（ 13 日）到總統府前凱道抗議，並宣稱要罷免總統並高呼口號「推翻暴政！假博士滾下台」，沒想到身為挺韓大將的杏仁哥稍早卻在臉書直播拋下震撼彈，宣布自己不會去凱道了。

近日，杏仁哥在臉書響應周六下午 2 時 30 分到總統府前抗議的集會，希望全台韓粉能站出來還韓國瑜公道、追悼許崑源，並高呼「推翻暴政！假博士滾下台！韓粉勇敢站出來！」，沒想到今（ 9 ）日下午卻開

直播

表示「本人無法前去，但尊重民主表現」，並稱該集會「不是韓粉發起的，我只是聲援」，他也透露心聲「

我知道台北很多朋友希望我到，但是真的很抱歉，現在這階段，我們議長在治喪期間跟議長公祭完之後，再來做下一步打算」

。

▲挺韓大將「杏仁哥」直播表示不會參加周六集會。（圖／翻攝自臉書「杏仁哥」粉絲專頁）

綜合媒體報導，罷韓通過後挺韓團體就揚言要替天行道，而市府及北市警局也已准許集會活動，時間為 8 時至 20 時，同時杏仁哥也指出這場活動主辦單位就包含「如影隨形～遍地開花（愛台灣聯盟）」、「第三勢力 333 政黨團結聯盟」、「民主黨（民主監督聯盟）」、「共和黨」等團體。

在杏仁哥直播宣布自己不會參與集會後，就有不少網友就留言表示「你遊行，我先跑」、「萬人響應我不到場」、「主揪竟然不到場甚麼操作」、「烙跑粉絲」，但也有粉絲要杏仁哥保重「身體比較重要」、「韓粉團結一條心，我們去就好」、「我們一定到！大家揪團為真正的民主出力」。（編輯：楊智傑）