最後道別！韓國瑜邀市民11日穿白衣、戴口罩「守望高雄」

▲韓國瑜邀請高雄市民在11日齊聚。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

高雄市長韓國瑜罷免投票6日通過，按規定需在7天內離開市政府。而韓國瑜今（9）日晚間也在臉書發文，號召市民11日齊聚，韓國瑜與市府團隊將好好跟市民朋友道別及致謝。韓國瑜以「感謝．守望」為主題，邀請高雄市民在本月11日下午3時30分到鳳山行政中心草地，懇請市民們穿著白色上衣、配戴口罩，保持靜默，「以感謝取代仇恨團結守望高雄」。網友們也紛紛留言為韓國瑜打氣，「韓市長、韓市府團隊辛苦了，天佑台灣」「這段時間謝謝韓市長，你是最棒的」「謝謝市長與您的團隊」「韓市長～加油～」（編輯：林奐妤）