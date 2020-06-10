陳其邁自爆與韓國瑜交情！「一句話」分析罷韓可能原因

高雄市長韓國瑜罷免案通過門檻，將於本周解除職務，關於代理市長和參加補選，行政院副院長陳其邁呼聲最高。而陳其邁昨（ 9 ）日也接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪，對於代理市長及補選，依舊沒鬆口，

對於罷韓的看法如何？陳其邁則自爆與韓國瑜有一定交情，過去韓國瑜在準備參選總統時，他曾勸對方「盡量不要啦！」他更以「一句話」分析造成罷韓的可能原因。

陳其邁昨日接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，他表示，罷免案是給政治人物一個好的課題，選民在網路時代資訊發達，民意如流水，要掉下來的速度非常快，政治風險非常高，選上要好好做，「韓市長原來在高雄 ，去參選總統跟原來的承諾不太一樣，現在的網路時代，選舉罷免會越來越正常。」

▲韓國瑜深深一鞠躬，歡迎各界好友到雲林找他聊天、喝茶、聊往事。（圖／高市府提供,2020.06.09）

而被問到與韓國瑜的關係，陳其邁則坦言兩人有一定的交情，之前就曾以朋友身分勸對方不要選總統，曾苦勸他「盡量不要啦！這當然不是一個很好的選擇」，陳其邁認為，韓國瑜之所以會走到如今這個局面，是因為「有時候他在講話的時候有一點 Over，沒有辦法達到市民的期待，一次、兩次、三次，後果就浮現出來。」

對於目前傳出府院有 2 階段代理市長的考量，陳其邁說，他沒聽說此事，這得要看未來政局安定以及是否有其他考量，至於他是否會是代理市長、市長補選候選人？他則低調表示「沒有辦法評論」。（編輯：許苡晴）