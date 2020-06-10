改口力挺蔡英文！杏仁哥深夜「逆風發言」曝光：全力支持

高雄市長罷免案 6 日通過後有不少力挺韓國瑜的粉絲心疼難過，其中挺韓大將的「杏仁哥」就在臉書發文，號召全台有志之士響應，打算上凱道要「還韓國瑜公道」，沒想到昨（ 9 ）日又瞬間改口稱該次集會「非韓粉主導」自己不會到場參加，甚至突然在深夜大轉彎發文表示「我要支持蔡總統」，引起不少討論。

杏仁哥昨晚忽然「逆風」力挺蔡英文，在臉書發文提到「我想這一次，我要支持蔡總統了，為台灣護主權，我支持，更希望蔡總統也能登釣魚台，守護我們的主權。蔡總統加油，我全力支持」，並分享「捍衛釣魚台，宜縣邀總統登島掛門牌」的新聞，讓底下不少韓粉摸不著頭緒，紛紛在底下留言討論。

▲杏仁哥深夜發文「逆風」力挺蔡英文。（圖／翻攝自杏仁哥臉書）

對此杏仁哥就表示「真好，難得我的留言板，有這麼少的綠網軍來洗板」，而該篇貼文一出也有不少網友立刻回應「支持拿回釣魚台，請蔡英文總統不要辜負國人的期待」、「謝謝杏仁哥，我們一起支持台灣」，不過也有網友諷刺留言「去龜山島賞豚比較快」、「她上去我免費送日製釣竿一套」、「笑她不敢」。

綜合媒體報導，針對日本原本擬定將自行更改隸屬我國的釣魚台名稱，對此宜蘭縣長林姿妙與縣議會 8 日就表達抗議「釣魚台是中華民國固有領土，且屬於宜蘭縣頭城鎮的轄區」，也要求蔡英文總統帶他們一同登島，掛「頭城鎮大溪里釣魚台路 1 路」的門牌，打算在島上宣示台灣國家主權。（編輯：楊智傑）