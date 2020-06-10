他預測韓國瑜再戰2024大選！「背後原因」曝光：還可能贏

▲黃世聰認為韓國瑜仍是國民黨內最強戰力。（圖／翻攝關鍵時刻Youtube）

高雄市長韓國瑜在 6 日罷免投票案中，獲得93萬9090同意票慘遭罷免，他也在昨日晚間確定「不會提出任何訴訟」，高雄市長將進行補選。不過韓國瑜的未來動向仍是社會關注的話題，名嘴黃世聰也在節目中驚人預測「韓國瑜將再戰2024」。節目《關鍵時刻》分析為何韓國瑜會慘敗，主持人劉寶傑疑惑連中國大陸媒體都以「韓國瑜遭罷免之路：從高光時刻跌落神壇」為題報導，讓他好奇「韓國瑜還有未來嗎？」對此，黃世聰則認為「陸媒會報導你，表示他是非常看重你的」，報導的內容看起來好像是大陸把韓國瑜丟包，但其實不是，因為大陸的官媒會報導，那代表是非常看重這個人，像江啟臣、朱立倫這些人，央視是連報導都不報導的，就算「從高光時刻，到跌落神壇」還是非常看重韓國瑜這個人。黃世聰繼續分析，台灣現在被迫要在中美選邊站，因此台灣的政壇會分裂成「親美派、親中派」2邊，而親中派最大的力量還是韓國瑜，所以他在未來的政壇還是有非常重要的份量，而國民黨一定會出現路現之爭，親美派恐怕就必須要離開，直言韓國瑜掌握了親中派的勢力，因此「他在下一屆總統，非常有機會」。這樣的大膽預測也讓主持人劉寶傑驚呼「他還會選總統？你不要嚇我」，黃世聰也面不改色地說，「韓是現階段國民黨裡面，統派中間最有實力的人，中國大陸也是這樣去看他的」，再加上下一屆的總統大選會有柯文哲，因為2020在有柯的「三腳督」狀況之中，韓國瑜民調是第一名，所以他才敢出來選，若2024這樣的情況再現，黃世聰也反問：「你覺得他會不會出來選？」。（編輯：潘毅）