高雄補選韓國瑜卡朱立倫？朱談國民黨有「三個障礙」

國民黨前主席朱立倫今天(10)前往高雄市立殯儀館向議長許崑源靈前致哀，有媒體詢問「韓國瑜宣布不打罷免訴訟，讓人來不及遷戶籍，是否卡住你補選」？朱立倫回應，他尊重韓國瑜市長和黨中央的決定，國民黨未來必須去除「三個障礙」，他強調面對高雄補選，國民黨絕不能畏戰。朱立倫說，他的初衷很簡單，國民黨在最困難的時刻，大家必須義無反顧、一起承擔，他也尊重韓國瑜市長的決定。目前國民黨處於最低點，黨中央必須定出方向，同時撕掉民進黨和惡意人士貼在國民黨「親中賣台」的惡意標籤，並拉近與年輕人和社會的距離，「這三個障礙，一定要去除」。朱立倫認為，罷免投票對於高雄市副市長李四川、葉匡時、陳雄文，以及所有辛苦的團隊同仁，是很殘酷的結果，但高雄市政已有良好改變，希望選民能回到沒有政治考量，肯定過去一年半團隊辛苦付出的成果，為高雄投下那一票。談到高雄市長補選，朱立倫呼籲，國民黨不能怯戰、畏戰，一定要勇敢站起來，肯反省和肯努力，勇敢接受挑戰，「高雄在地優秀的同志，大家不要怕，許多人戶籍雖不在高雄，但一定跟大家站在一起」。談到要給年輕世代參選，或是讓老手上陣拼搏？朱立倫說，只要願意為高雄打拚，不管是35歲以上都行，他尊重黨中央的決定，國民黨要好好改革，去除他所提到的三個障礙。