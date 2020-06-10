罷免黃捷只是煙霧彈！韓粉戰術曝光　最終目標全場傻眼了

▲罷免黃捷粉絲專頁發文為韓國瑜叫屈。（圖／翻攝罷免黃捷臉書）

高雄市長韓國瑜罷免案 6 日通過，引發各地罷免戰火，而首要對象就是曾在議會與韓國瑜對槓的高雄市議員黃捷，在韓國瑜遭到罷免之後，臉書「罷免黃捷」社團、專頁再度重啟，透露其罷免黃捷的動機以及其最後目標，貼文引發熱議。臉書專頁「罷免黃捷」貼文表示「韓市長究竟做錯什麼，這些罷韓的人要如此追殺，因為黃捷是罷韓始作俑者，背後還有罷韓四小屁孩及民進黨資源源源不斷送到罷韓團體，即是如此韓粉也做出反制。」「是的！我們首先要從罷免黃捷開始，戰略目標先指罷免蔡英文，戰術上先將立法院民進黨立委都罷免，聯合友黨全盤衝三分之二的席次，戰鬥上號召所有社團、群族，全面各縣市較有可能的立委來支持他們。」貼文一出，網友看法兩極「支持罷免黃捷！」、「韓國瑜贏高雄市長怎不說國家機器動很厲害，輸了就只會怪東怪西，只有立場沒有是非」、「民進黨做了這個不良示範真的會亂」、「超傻眼....到底是在幹嘛，這種報復性的罷免真的母湯」、「黃捷有落跑選市長嗎？ 為什麼要罷免她？」、「黃捷該下台！」、「韓粉又在作怪了，接受罷免韓的人大於要他當市長的人好嗎？」至於目前罷捷進度為何？根據統計，黃捷選區鳳山人口有 28 萬 7829 人，第一階段 1% 約要 2900 份連署已經通過，第二階段 10% 則要 2 萬 9000 多份，目前已經突破 1.1 萬份，後續是否能成功連署進到投票階段，有待觀察。（編輯：張嘉哲）