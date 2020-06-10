正式就任民眾黨秘書長　謝立功：用過我的人都說我很好用

前基隆市長參選人、前海洋大學教授謝立功，今天（10日）正式就任民眾黨秘書長一職。身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，也利用民眾黨週三例行黨政會報前的時間，頒發聘書給謝立功。柯文哲也勉勵，希望謝立功發揮調和鼎鼐的效果。而謝立功致詞時，也對外表示「用過我的人，都說我很好用。」柯文哲在頒發秘書長聘書給謝立功後，致詞時表示台灣民眾黨是一個多元開放的政黨，各方政治人物不問政治背景，只要有能力的人都會招攬。「多元開放是我們的特色，常常內部會有摩擦，所以我們需要一個能夠調和鼎鼐的人。」柯文哲說，「謝立功最適合，細心耐心愛心都有。現階段他很適合我們黨的需要，所以邀請他來當秘書長。」而對於接下民眾黨秘書長一職，謝立功也表示自己是一個「用過的人都說我很好用」的人。「調和鼎鼐是我重要的工作，我會扮演好我的角色。」謝立功說，「很多人對民眾黨抱有高度的期待與希望，所以除了主席所說的細心耐心愛心外，我會說我自己有恆心與毅力，會以我過去的經驗，在每個崗位上都全力以赴。」而在兩人致詞過後，現場媒體也詢問，除了謝立功有公開表示過「高雄市長補選，藍白有合作空間」外，柯文哲在議會進行施政總質詢時，也有許多國民黨議員認為可能合作，是否在這方面已經有共識？對此柯文哲則表示，以民眾黨的角度，不會只憑顏色來談論合作與否。「只要講得有道理，核心思想是台灣整體利益、人民最大福祉，只要符合這條件，不同議題可以跟不同黨合作。」柯文哲說，「不過高雄市長的補選，等等我們會開會討論，了解完以後再討論該怎麼做。」對於過去謝立功具國民黨籍身份，被外界解讀為向國民黨靠攏，甚至傳出民眾黨內部對於「新藍向」政策不能諒解，柯文哲也平淡回應，表示「民眾黨的特色就是不會看過去身份，而是這個階段是不適合我們的需要才是最重要的考量。」柯文哲說，「最近有個案例：經過市府兩輪遴選以後，劉世芳的姊姊去當台北市立動物園長，我是看新聞才知道，這代表我們只看這個人適不適合，管她時誰的姊姊。」柯文哲也表示，地方縣市或中央執政首長，藍綠輪替後，許多政務官要更換，也會造成很多問題。「2018、2019年，高雄跟台中車禍死亡人數明顯上升，我在想跟政權輪替有沒有關係。」柯文哲說，「台灣在政治上為什麼搞成這局面？換一個總統要換6000個職務，6000個人變成政治命運共同體，所以為什麼台灣政治會變得這麼肅殺，這是很大理由。」