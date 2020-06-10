蔡英文吃蚵仔煎象徵「罷柯」？柯文哲：我每天都吃空心菜

總統蔡英文昨天（9日）晚間應基隆市長林右昌之邀，到基隆廟口夜市品嚐夜市美食。由於廟口夜市美食多，但蔡英文過程中「炭烤蚵仔煎」，被外界解讀為是否有「向柯文哲嗆聲」的意味？對此不僅台北市副市長黃珊珊不以為然表示「我覺得蚵仔煎比較無辜」，台北市長柯文哲被問到該議題時，也直言「這也很無聊，我每天都吃空心菜啊！」因應新冠肺炎疫情在台灣趨緩，由防疫指揮中心宣布大解禁後，總統蔡英文也應基隆市長林右昌之邀，前往基隆廟口夜市品嚐小吃。不過過程中面對多樣美食，蔡英文僅品嚐了蚵仔煎，也被媒體解讀是否在向諧音的柯文哲嗆聲。由於罷免韓國瑜一案剛通過，也有外界分析，接下來的目標也可能是柯文哲。此番言論曝光後，不僅副市長黃珊珊不以為然，直言「我覺得蚵仔煎比較無辜」，希望大家不要把每件事情都想成政治，要快樂的過日子外，台北市長柯文哲本人，則表示該言論很無聊，「我每天都吃空心菜咧！」而現場媒體也追問，昨天柯文哲在議會進行施政總質詢時，表示「民進黨一黨專政」是否已經把民進黨當成最大對手？對此柯文哲則以「黨政軍退出媒體為例」，直言當初「是哪個黨的口號？現在呢？」柯文哲說，「有時候我就會抱怨，當初喊黨政軍退出媒體，你怎麼變成你當年要推翻的那種人？」