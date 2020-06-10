蔡英文不管？江啟臣憤怒：我們將替許崑源討回法律公道

國民黨主席江啟臣今天(10)在高雄舉行「行動中常會」，身兼中常委的高雄市長韓國瑜以地主之誼陪同出席。全場開會前，集體起立為墜樓身亡的高雄市議長許崑源默哀一分鐘。江啟臣憤怒指出，許崑源死後，部分民進黨議員在臉書發表「不堪的耳語」，讓他無法接受，「周一我已呼籲蔡英文主席有所節制，人都死了，還要這樣子抹黑」、「為了許崑源的清白公道，我們要幫他爭回來，採取必要的法律措施，還議長清白，告慰議長在天之靈」，江啟臣講完這段話後，中常會響起熱烈掌聲。
★以下是江啟臣於高雄行動中常會的完整談話全文：
韓市長、媒體朋友、中常委、黨務主管，黨團代表，高雄地區中央委員還有黨代表，大家午安。
今天是我上任三個月以來第一次的行動中常會，但卻是以相對沈重的心情與大家在高雄見面。六月六日投票結果，以及許議長的驟逝，都讓我們倍感哀傷與不捨！
高雄是陽光的城市，也是我們面向海洋的首都，但是幾天前高雄市民的選擇，更像是強勁的海風，刺眼的陽光，讓我們必須謙卑低頭，真誠反省！
過去幾十年來，我們的確在高雄地區輕忽了人才的培養；也仍未解決國家政策重北輕南，對於高雄發展的限制；我們甚至忽略了縣市合併後，資源分配的落差。然而， 2018年韓國瑜市長帶著滿腔的熱忱，扭轉了高雄市民對於國民黨的印象，打破了高雄長期綠大於藍的基本盤，讓本黨獲得再一次為高雄市民打拚與服務的機會！
但是，罷免投票結果卻沈重地提醒我們，不應該將高雄鄉親的寬厚視為理所當然。面對高雄鄉親的選擇，我們一方面尊重，一方面也必須要謙卑反省，認真思考，將來在高雄的經營，對國民黨來講，勢必要有更長遠的規劃，也要有靈活的想法與策略，接下來不管是議長改選、市長補選，黨中央會與市議會黨團通力合作，尤其我們在高雄市議會依然擁有相對多數的席次，必須確保在議長改選能繼續擁有議長的職位，在未來高雄市政的監督上，不管執政或在野，我們的市議員永遠跟鄉親、高雄市民站在一起，繼續關心高雄市的發展與服務鄉親。
六月六日，我們不但失去了高雄的執政權；我們更失去了一位好議長、議會的大家長；他也是很多朋友人生道路上的好前輩；從政打拚的好夥伴。大家第一時間聽到這個噩耗，一定都難以置信、震驚不捨、難過。
如今事情已過去幾天，我到高雄還聽到一些不堪的耳語，讓我覺得心中倍加憤怒。議長已經過世，這些對他的抹黑攻擊，居然還可以在耳語中聽到，第一時間我看到民進黨議員發的臉書，已經不能接受，在週一我也公開呼籲民進黨蔡主席，應該要有所節制，人都死了，還要這樣的黑。面對這樣不公不義、沒有是非的耳語，還在繼續的攻擊許議長，國民黨完全不能接受，相信大家也不能忍受。
這樣的清白與公道，我們一定要幫他爭回來，我們必須捍衛議長的清白，我會要求黨中央與地方黨部，務必針對這些不實的耳語，除了加以反駁，也會在家屬同意之下，採取必要的法律措施，以還議長清白，告慰議長的在天之靈！
議長離我們而去，但他留下的是重擔、是精神，我也要請每一個議員同志，接下這個重擔，繼續為高雄市民打拚！因為你們是國民黨在高雄服務的根基，是國民黨在高雄的重要視角。國民黨需要你們，高雄需要你們，韓市長更需要你們繼續看顧市長最牽掛的高雄市政，守護許議長最不捨的高雄市民！
雖然六月六日我們遭遇挫敗，但我必須講，有句名言說，成功就是從失敗到失敗，也依然不改熱情，這是當年邱吉爾講的，失敗不算什麼，但我們必須保有熱情，相信韓市長也一樣，他對高雄的事情，高雄的熱情，仍然永遠放在心裡。在場的所有黨員先進同志，我們都對高雄依然抱持熱情！所以今天，咱繼續跟高雄做伙行！我希望所有黨內兄弟姊妹，跟我做伙行！跟我做伙拚！給別人看到不同款的國民黨！咱要更認真打拚！絕對不可以給別人看不起！
今天行動中常會第一站來到高雄，大家心情都很複雜，感觸也很多，但不管如何，我們國民黨永遠要做台灣人民最堅強，最有力的靠山！拜託大家！謝謝！
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