韓國瑜強調被罷免與國民黨無關　絕對捍衛許崑源名譽

高雄市長韓國瑜今(10)日出席國民黨在高雄舉行的行動中常會，發表三點聲明，強調罷免與國民黨無關，這是高雄市民對他和市政團隊投的否定票，請外界不要唱衰國民黨。
至於高雄議長許崑源的去逝被批評，韓國瑜表示，絕對捍衛議長許崑源的名譽。
國民黨主席江啟臣今日率全體中常委及秘書長李乾龍等國民黨中央一級主管到高雄弔唁許崑源，並在高雄舉辦行動中常會，韓國瑜也出席並與江啟臣同台。
韓國瑜指出，一年前大家到此開會，心中一定充滿歡喜，但一年後的今天，心情複雜、哀傷、甚至憤怒，白雲蒼狗，變化莫測，人世間很多事情無法預判。
韓國瑜說，有好多謠言需要澄清，外傳江啟臣不關心高雄、李乾龍對高雄置之不理，這都大錯特錯，江啟臣本人多次到高雄，也打電話給他問他需要協助什麼，李乾龍罷免投票前都在高雄，都很盡心盡力、非常關心高雄，希望謠言止於智者。
韓國瑜表示，罷免案跟國民黨無關，請外界不要唱衰國民黨，身為黨員、市民、市長要勇敢面對問題，不能牽拖、抱怨國民黨不幫忙。
至於許崑源輕生，韓國瑜說，有許多不實指控、惡意扭曲，對許崑源生後持續追殺，台灣人的善良、厚道到哪裡去了？人死為大。
韓國瑜強調，真實的情況是，許崑源生前跟太太、女兒聊天時，感嘆台灣的民主怎麼會變成這樣，這麼優秀的團隊被罷免，活下去還有什麼意思、高雄怎麼辦，然後許崑源小女兒去洗澡，許崑源就跳下去了，為什麼沒有人關心真實情況，台灣人的善良不能被惡意的民主抹滅。
韓國瑜表示，鄭南榕為民主自焚，許崑源一樣擔心台灣民主，為什麼鄭南榕是英雄、許崑源變狗熊，太惡劣了；他一定要為許崑源捍衛名譽，這是身為人對往生者最基本的尊敬。
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