高雄罷免風潮狂燒！社團罷免下波「對象」曝：一天破千人

▲高雄前鎮區的民眾發起罷免陳致中行動，社團成立一天超過一千五百人。（圖／罷免陳致中）

▲高雄市議員陳致中成為下一波罷免目標。（圖／翻攝自陳致中臉書。）

高雄市長韓國瑜罷免案在上週六進行投票，最終開出 93 萬 9090 票，罷免案通過，該結果令不少韓粉相當不滿，引爆「罷免風潮」，繼罷免高雄市議員黃捷第一階段通過後，高雄前鎮區的選民再成立「罷免陳致中」，社團僅開一天就衝破一千五百人。高雄市前鎮區議員陳致中來自台大法律系、加州大學柏克萊分校法學碩士、紐約大學法學碩士畢業，為前總統陳水扁的兒子，政治經驗部分，曾任第一屆高雄市議員，現任為高雄市前鎮區議員。社團成員提出三大罷免陳致中的理由「第一，陳致中憑著他父親陳水扁的保護傘下當選，在議會質詢只有糟蹋韓市府團隊而已；第二，也沒感覺他有做對社會有貢獻的事，浪費百姓的稅金；第三，前鎮小港的人民要洗刷污垢，全台灣的人都覺得這地區的人三觀不正，才會讓有不當行為的人當選。」而若此罷免陳致中的行動一旦展開，根據 2018 年資料顯示，高雄第十選區市議員總選舉人數約 28 萬人，第一階段罷免連署需要 1% ，近 3 千人，第二階段則要 10% ，2.8 萬人，成案後同意罷免也要超過 25% 逾 7 萬票才能罷免成功。而對於自己被點名是下個罷免的對象，據《中央社》報導，陳致中也做出回應，「議員重要的工作是問政監督以及基層服務，會竭心盡力地做，如有未盡之處，盼給他鞭策做為改進，面對民意會永遠保持謙卑的心」。（編輯：張嘉哲）