巷仔內／新黨發動罷免陳柏惟　柿子想挑軟的吃

2020的台灣政壇不平靜，在總統大選落幕後，緊接著是韓國瑜的罷免案，高雄人把這位落跑市長趕出市政府，韓國瑜也接受結果，不提任何訴訟拖延時間。豈料主帥都撤退了，底下的雜兵持續叫囂，連不相干的新黨都想介入，煽動仇恨只圖自己的政治利益，發動報復性罷免，挑中的是沒有大黨當靠山的陳柏惟。從今(10)日一早的記者會中，新黨羅列的理由，認為陳柏惟是國防委員會有史以來最「孔鏘」、「噗嚨共」的立委。在委員會、議場的質詢中，陳柏惟確實鬧過笑話，但每一個立委在國會問政，話說多了總有講錯的時候，能做到沒爭議的反而該被質疑是「不做不錯」。會做到被人發動罷免的，都是其政治理念已經無法被選民接受，這是需要長時間積累的結果，不是單單幾個月的質詢，就能累積到足以罷免的正當性。新黨的用意很明顯，在國民黨連戰連敗、高層無意戀戰，只想盡速收拾戰場、回家沉澱之時，以仇恨動員的方式盡可能吸納國民黨中較為激進的支持者甚至韓粉。那何以公開支持罷韓的民代這麼多，要比更爭議，民進黨有梁文傑、王浩宇失言，時代力量也有像是黃捷這種指標人物，台灣基進雖然是罷免活動的推手之一，但陳柏惟頂多是錦上添花，那為何找上他呢？原因就是新黨自己說「小黨對小黨」，多麼讓人臉不紅氣不喘的藉口！倘若罷免一個人是以政黨的規模做考量，找幾個連理由都稱不上的事端就想找人麻煩，還自以為可以柿子挑軟的吃，別忘了陳柏惟也是以過半的得票數打敗顏寬恆、更不像韓國瑜落跑選總統、甚至打不贏就蓋牌，別說民進黨會不會奧援陳柏惟，光是國民黨的支持者跟中間選民，恐怕也不願意替新黨背書吧？