NOW早報／罷免黃捷是煙霧彈！韓粉戰術曝　目標全場看傻

罷免黃捷只是煙霧彈！韓粉戰術曝光 最終目標全場傻眼了





高雄市長韓國瑜罷免案 6 日通過，引發各地罷免戰火，而首要對象就是曾在議會與韓國瑜對槓的高雄市議員黃捷，在韓國瑜遭到罷免之後，臉書「罷免黃捷」社團、專頁再度重啟，並貼文表示「韓市長究竟做錯什麼，這些罷韓的人要如此追殺，因為黃捷是罷韓始作俑者，背後還有罷韓四小屁孩及民進黨資源源源不斷送到罷韓團體，即是如此韓粉也做出反制。是的！我們首先要從罷免黃捷開始，戰略目標先指罷免蔡英文，戰術上先將立法院民進黨立委都罷免，聯合友黨全盤衝三分之二的席次，戰鬥上號召所有社團、群族，全面各縣市較有可能的立委來支持他們。」





貼文一出，網友看法兩極「支持罷免黃捷！」、「韓國瑜贏高雄市長怎不說國家機器動很厲害，輸了就只會怪東怪西，只有立場沒有是非」、「民進黨做了這個不良示範真的會亂」、「超傻眼....到底是在幹嘛，這種報復性的罷免真的母湯」、「黃捷有落跑選市長嗎？ 為什麼要罷免她？」、「黃捷該下台！」、「韓粉又在作怪了，接受罷免韓的人大於要他當市長的人好嗎？」



至於目前罷捷進度為何？根據統計，黃捷選區鳳山人口有 28 萬 7829 人，第一階段 1% 約要 2900 份連署已經通過，第二階段 10% 則要 2 萬 9000 多份，目前已經突破 1.1 萬份，後續是否能成功連署進到投票階段，有待觀察。



▲高雄市議員黃捷。（圖／翻攝黃捷臉書） 今日天氣／各地水氣減、天氣炎熱！北部及山區有雷陣雨





今（ 11 ）天台灣附近吹著西南風至偏南風，水氣不多，各地天氣穩定、可見陽光，清晨至上午間由於北側水氣掠過，北部地區有小範圍降雨的機率，其他時間僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後至夜間並有局部較大雨勢發生的機率，請注意，午後各山區、近山區及北部地區有局部短暫雷陣雨，有時午後雷陣雨瞬間雨勢會較大並伴隨雷擊、強陣風等現象，請注意安全；氣溫方面，各地依舊悶熱，晨間氣溫 24 至 27 度間，白天高溫普遍在 31 度以上，其中大台北地區、東半部地區及中南部近山區氣溫更高，在 34 至 36 度間，因為雲量偏少，紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水份。





高雄補選韓國瑜卡朱立倫？朱談國民黨有「三個障礙」





國民黨前主席朱立倫昨（ 10 ）日前往高雄市立殯儀館向議長許崑源靈前致哀，有媒體詢問「韓國瑜宣布不打罷免訴訟，讓人來不及遷戶籍，是否卡住你補選」？朱立倫回應，他的初衷很簡單，國民黨在最困難的時刻，大家必須義無反顧、一起承擔，他也尊重韓國瑜市長的決定。目前國民黨處於最低點，黨中央必須定出方向，同時撕掉民進黨和惡意人士貼在國民黨「親中賣台」的惡意標籤，並拉近與年輕人和社會的距離，「這三個障礙，一定要去除」。



朱立倫認為，罷免投票對於高雄市副市長李四川、葉匡時、陳雄文，以及所有辛苦的團隊同仁，是很殘酷的結果，但高雄市政已有良好改變，希望選民能回到沒有政治考量，肯定過去一年半團隊辛苦付出的成果，為高雄投下那一票。



而談到高雄市長補選，朱立倫呼籲，國民黨不能怯戰、畏戰，一定要勇敢站起來，肯反省和肯努力，勇敢接受挑戰，「高雄在地優秀的同志，大家不要怕，許多人戶籍雖不在高雄，但一定跟大家站在一起」。



▲國民黨前主席朱立倫。(圖／朱立倫臉書)

陳其邁自爆與韓國瑜交情！「一句話」分析罷韓可能原因





高雄市長韓國瑜罷免案通過門檻，將於本周解除職務，關於代理市長和參加補選，行政院副院長陳其邁呼聲最高。而陳其邁昨（ 9 ）日也接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪，對於代理市長及補選，依舊沒鬆口，對於罷韓的看法如何？陳其邁則自爆與韓國瑜有一定交情，過去韓國瑜在準備參選總統時，他曾勸對方「盡量不要啦！」他更以「一句話」分析造成罷韓的可能原因。





陳其邁 9 日接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，他表示，罷免案是給政治人物一個好的課題，選民在網路時代資訊發達，民意如流水，要掉下來的速度非常快，政治風險非常高，選上要好好做，「韓市長原來在高雄 ，去參選總統跟原來的承諾不太一樣，現在的網路時代，選舉罷免會越來越正常。」





而被問到與韓國瑜的關係，陳其邁則坦言兩人有一定的交情，之前就曾以朋友身分勸對方不要選總統，曾苦勸他「盡量不要啦！這當然不是一個很好的選擇」，陳其邁認為，韓國瑜之所以會走到如今這個局面，是因為「有時候他在講話的時候有一點 Over，沒有辦法達到市民的期待，一次、兩次、三次，後果就浮現出來。」



▲行政院副院長陳其邁。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

疫情、經濟雙重打擊！川普民調暴跌 連任之路陷苦戰





美國總統川普（ Donald Trump ）語不驚人死不休的個性，可說是史上性格最鮮明的總統，目前正在尋求連任的他，當選機率岌岌可危，很有可能敗給前副總統、民主黨假定總統候選人拜登（ Joe Biden ）。因為在疫情、經濟衰退和近期的非裔民眾抗議示威等多種危機的影響下，川普支持率下滑態勢非常明顯。根據美國有線電視新聞網（ CNN ）6 月 8 日公布的民調數據顯示，川普支持率已降至 38％，是 2019 年 1 月以來最差的一次，基本上降到和前總統卡特（ Jimmy Carter ）和老布希（ George W. H. Bush ）的同期水平線。卡特和老布希當年均未能連任成功。



▲美國總統川普民調落後。（圖／翻攝自 India Today ）

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