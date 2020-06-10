不同調就被打成中共同路人！柯文哲批民進黨：這是民主嗎

▲柯文哲發文全文。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

台北市長柯文哲今（10）日在議會備詢時，評論罷韓後的台灣政局，認為已經是「一黨專政」，一席話引來蔡英文總統反擊說「民主政治沒有一黨專政」。對此，柯文哲晚間在臉書發文再轟民進黨，「黨同伐異，從不手軟」，把不同意見者，一律打成「檳榔、叉燒包、紅心芭樂」的中共同路人，這是「民主」嗎？柯文哲表示，自己評論了罷韓過後的政局變化，「很快的就看到來自世界各地，包括博愛特區，鋪天蓋地的攻擊。」柯文哲強調爭執名詞的定義毫無意義，要問的是，執政黨到底做了甚麼，有沒有實踐對人民的承諾？有沒有自省能力？柯文哲舉例，這幾年民進黨完全執政，小英總統說好要司法改革、要推礦業法、要反媒體壟斷、要實踐居住正義、要華航正名、要兩岸監督條例，「這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？」柯文哲進一步指出，過去民進黨大力宣傳黨政軍退出媒體，結果現在卻「大肆採購媒體、置入行銷，還有側翼粉專助攻，讓政策討論幾乎失去空間。」蔡英文總統在選前說要撐香港，如今揚言終止港澳關係條例，「選前都是手足，選後音訊全無」。柯文哲更批評民進黨對於台灣的手足呢？「卻是黨同伐異、非我族類，從不手軟。」柯文哲直言，只要與之不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人，這是「民主」嗎？「還是你的民主和大家不一樣。」柯文哲強調，重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實。「如果當權者不能容忍不同的聲音，不知節制權力的擴張，只是把不同意見者，一律打成檳榔、叉燒包、紅心芭樂，我們要如何正常自在的發聲，又如何能對台灣的民主、政黨政治的正常化有所期待？」（編輯：倪浩軒）