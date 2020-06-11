批執政黨推託　民眾黨質疑「撐香港」只是說說而已

立法院預計於6月中下旬召開臨時會，民進黨團擬定處理NCC、考試院、監察院三項人事同意權案，「農田水利法」、「國民參審法」等法案，以及前瞻二期預算等。不過，民眾黨團認為應該優先處理撐香港的人道救援方案，不要讓「撐香港」只是口號說說而已。民眾黨立院黨團11日召開記者會，質疑民進黨不僅在監察院人事提名慢半拍，口口聲聲撐香港的人道救援方案也尚未公布，既然全面執政，在重要議案處理上就不該推拖拉，應列入臨時會討論處理。民眾黨團總召賴香伶表示，監察院人事任期7月底將屆滿，但監察院委員名單遲遲尚未給予各黨團，嚴重壓縮各黨團評估、研究的時間，疑似意圖使各黨失去實質監督權。民眾黨團副總召張其祿也指出，適逢香港反送中1周年，中國日前也強行通過「港版國安法」，民間團體擬成立監督機構，實質推動援助庇護措施，但是相較於民間力量，執政黨的行政效率依舊落後，至今沒看到陸委會提出人道救援方案。張其祿表示民眾黨團此前提出的港澳條例18條修正內容，包括新增因宗教、性別、性傾向等等原因受到迫害的香港或澳門居民來台受庇護；面對國民擔心，會由中國人透過港澳條例入境台灣的問題，黨團也在條文中增列主管機關接獲庇護申請後，應進行實質審查，邀集相關機關代表、專家、學者及其他社會公正人士召開審查，他再次呼籲政府，只有修法才能真正達成撐香港的訴求，應於臨時會進一步討論。民眾黨團認為，臨時會應該處理的是特殊性、重要性的議案，而不是讓沒有共識的「國民參審法」、前瞻二期預算等議案，以壓縮、急就章的方式於臨時會中通過，呼籲執政黨正視這個問題，「而不是該急的不急，不該急的卻很急」。