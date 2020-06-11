不顧北京反對！捷克參院議長9月訪台　外交部：誠摯歡迎

布拉格互為姐妹市。為了阻止捷克議長訪台，

捷克媒體爆料，就在柯佳洛心臟病發前幾天，中國大陸當地大使館曾經發信警告，如果柯佳洛執意訪問台灣，在中國大陸的捷克企業，包括Skoda汽車和消費金融捷信集團（Home Credit）都將會為此付出「慘痛代價」。

捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)日前宣布，應我國立法院游錫堃院長邀請，將於9月初率領捷克參議員及企業界代表訪問台灣，這是有史以來捷克訪台最高層級官員，不免引發中國大陸強烈反對。對此，外交部表示誠摯歡迎，也將與立法院妥為協調準備，提供維特齊議長一行到訪的各項協助。外交部今（11）日例行記者會上，發言人歐江安表示，維特齊議長是於2月底獲選，接任猝逝的柯佳洛議長(Jaroslav Kubera)遺缺，他上任後曾公開表示，捷克作為獨立自主國家，不應在強權壓迫下屈服，應彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神，延續捷克重視自由、民主及人權的傳統。捷克參議院於5月20日以50票對1票的絕對多數，通過提案支持參議長訪問台灣。維特齊議長4月15日在參議院致詞時，特別感謝台灣捐贈捷克口罩，同時讚揚我國防疫成果，並強調支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。外交部指出，近年來台捷雙邊實質關係有長足進展，民間來往互動密切，近兩年國人赴捷克觀光人數均創新高。根據2月捷克國營廣播電台民調顯示，三分之二民眾明確希望強化與台灣的關係。外交部表示，維特齊議長的來訪，將有助兩國雙方國會交流，並進一步開展台捷在經貿、科技、醫療、觀光及文化等各領域的合作與互動。近年來，台灣與捷克關係發展升溫。台北市長柯文哲於今年1月訪問捷克，宣佈與捷克首都