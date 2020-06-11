加碼振興！交通部推安心旅遊5方案　文化部推藝FUN券

▲交通部官員報告振興國旅方案。（圖／行政院提供）

隨著防疫解封，行政院也宣布多項振興措施，除了預計在7月推出振興三倍券之外，交通部和文化部也各自加碼。交通部觀光局投入39億元預算推動「安心旅遊國旅補助方案」，振興國內旅遊業；文化部也加碼12億元發行「藝FUN券」，振興藝文產業。交通部和文化部今（11）日上午在行政院院會中報告振興方案，行政院長蘇貞昌裁示，希望各部會都能一棒接一棒，不斷提出活絡產業發展的好方法。文化部官員指出，在振興三倍券之外，加碼推出600元「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，並採電子票券方式發行。文化部官員表示，共計發行200萬份、每份600元的「藝FUN券」，我國國民及領有居留證之外籍配偶、新住民皆可透過智慧型手機下載APP並完成認證後，獲取600元電子票券，一人一機限領取一次。持有電子票券的民眾則可於「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等，全台超過1萬家以上店家使用。使用期限是7月22到12月31日。官員也補充說明，只要進到藝文場域空間消費，都適用「藝FUN券」，並不限定購買的是書、明信片或文具，而報刊雜誌也屬於適用範圍。文化部將會在全台各地舉辦8場說明會，讓民眾更了解使用方式。在振興國旅方面，交通部將在7月1日到10月31日推出「安心旅遊國旅補助方案」，不分平假日皆能適用，內容包含「團體旅遊優惠」、「自由行住宿優惠」、「觀光遊樂業入園優惠」、「台灣觀巴優惠」及「補助地方政府辦理在地特色觀光活動」等5大方案。預估投入39億元經費，帶動約638萬人次出遊，創造直接及間接觀光效益約235億元。第一為團體旅遊優惠，基本團體旅遊每人每日獎助700元，每團應至少10人，每團上限3萬元；如入住星級旅館，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元；企業員工旅遊每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限5萬元；團體旅遊天數若為3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團應至少15人，每團上限7萬元。若到離島團體旅遊，至少住宿一晚，每人每日獎助1200元，每團應至少15人，每團上限7萬元；聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日額外獎助1500元。第二為自由行方案，限定本國國民，每一身分證字號使用一次，住宿一晚，每房可依實際房價折抵1000元，平假日均適用；離島也有加碼優惠，每人可在金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉球鄉、台東縣綠島鄉、台東縣蘭嶼鄉再多使用一次折抵，一房一晚依實際住宿房價最多折抵1000元，平假日均適用。第三為觀光遊樂業入園優惠措施，2001年7月1日(含)以後出生國民適用，19歲高中以下國民暑假免費入園。7月1日至8月31日不限次數平假日都適用。第四為台灣觀巴自由行優惠，獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、1日遊行程可享2人同行1人免費，平假日均適用。第五個方案則是補助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規劃具在地特色活動，每縣市最高補助1000萬元。