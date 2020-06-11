高雄市代理市長人選出爐！前副市長楊明州出線

今天是高雄市長韓國瑜最後一天上班日，代理市長人選也成為外界關注重點。據了解，今（11）下午全案定案，確定由高市府參事楊明州出任代理市長一職，行政院預計明天正式公布。高雄市長韓國瑜罷免案投票通過後，行政院需在12日前公布並指派代理市長人選，曾任高雄市副市長的高市府參事楊明州及曾任高雄市交通局長的現任交通部政次王國材呼聲高，因兩人皆曾服務高雄，政治度低，對市政熟悉可以立刻進入狀況。綜合媒體報導，傳出今天下午全案已定案，確定由楊明州出線擔任高雄市代理市長，行政院將於明日公布。