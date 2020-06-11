重現2014年柯文哲模式　蔡壁如：高雄市長補選盼藍白共推

民眾黨不分區立委蔡壁如，今天（11日）接受資深媒體人周玉蔻的專訪。而針對罷免韓國瑜一案通過後，緊接著而來的高雄市長補選，民眾黨已經啟動四人小組，尋求推派地方人士、或是與其他政黨合作。而蔡壁如在訪問過程中，也直言高雄市長補選，可以循柯文哲2014年投入台北市長選戰的方式，促成「藍白合作」。針對高雄市長補選人選，蔡壁如表示，「如果非在地人選，就不要參選。」而針對2020選戰後遷戶籍一事，蔡壁如也再度澄清，強調當時是因為民眾黨在高雄的得票率很低，所以黨內才希望她開始南下接觸民眾，被外界形容成「要投入高雄市長補選」的可能，純屬誤解，自己至今沒有參選的意願。而針對民眾黨是否要推出自己的補選人選？蔡壁如也坦言時間太短，不過黨內有另一派，希望能與其他在野黨共推一個無黨籍人選，盼在野黨都能支持。蔡壁如也表示，國民黨、民眾黨應該要放下彼此成見，共推無黨籍人選，互相協調出在地人選，複製台北市長柯文哲2014年參選經驗，不過現在看起來國民黨應會自提人選，在高雄複製柯文哲經驗很難。而針對蔡壁如在專訪中的說法，民眾黨方面也隨即發表聲明，表示蔡壁如的發言重點，不在於與國民黨共推人選，而是提名「在地」、「優秀」以及「無黨籍」人選來尋求與其他政黨合作，合作對象不限於國民黨。民眾黨方面強調，若未符合「在地」、「優秀」且「無黨籍」等三大條件，則與其他政黨合作之空間較小。