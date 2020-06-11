高雄代理市長確定！楊明州驚人背景曝光　網驚：根本強者

▲楊明州在高雄共歷經了 9 位市長，其中包括 3 位代理市長。（圖／高雄市政府提供）

罷韓案於 6 月 6 日舉行，最終開票結果以高達 93.9 萬張同意票確定罷韓成功，韓國瑜成為台灣民主史上第一位遭罷免直轄市長。代理市長人選也成為外界關注重點。而今（ 11 ）日下午全案定案，確定由高市府參事楊明州出任代理市長一職，而網友們紛紛在網路上起底楊明州的背景，紛紛驚呼「根本強者」，引起熱議。有許多網友都在網路論壇 PTT Gossiping 板上和鄉民們討論「高市代理市長楊明州出線」的事情，楊明州於 1984 年就進入高雄市政府服務，從工務處的工程師，一路做到陳菊市府的副市長，之後更接任了韓國瑜市府的秘書長，於去年 9 月時調任參事，到目前為止，楊明州已在高雄市政府任職 36 年，在這期間楊明州在高雄共歷經了 9 位市長，其中包括 3 位代理市長，如此豐富的經歷，也讓網友們認為楊明州對高雄市政熟悉，可以立刻進入狀況。實際上，楊明州畢業於國立成功大學土木工程系，甚至更精進自己繼續念了碩士班，網友們紛紛驚呼「資歷很完整，成功大學土木所碩士在那年代是強者呀」、「 OK 啦，他經過藍綠時期...工作這麼久」、「他應該是目前高雄市府待最久的管理階層了吧」、「楊明州這個人用得好，是藍綠打的安全牌」、「當過副市長跟秘書長，這個可以，選這位誰都沒話講」、「傑出的一手，兩邊都不得罪」、「真的夠好了，資歷夠、經歷足，藍綠沒意見」。（編輯：王柏文）