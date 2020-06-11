向中國撒錢卻債留台灣！黃國昌爆大同華映「荒謬連環套」

▲黃國昌踢爆大同集團旗下的華映科技「錢進中國、債留台灣」的荒謬連環套。（圖／翻攝黃國昌臉書）

時代力量前立委黃國昌近期投入大同公司獨立董事改選，今（ 11 ）日他踢爆大同集團旗下的華映科技「錢進中國、債留台灣」的荒謬連環套。黃國昌在臉書指出「大同集團投資的華映科技，即將成為中國國有控股公司」，資本額超過600億的台灣華映，去年正式向法院聲請破產。超過5000名的員工，全部遭到資遣。去年黃國昌就曾在立法院砲轟，「大同公司高層竟然以台灣股東與勞工權益為代價，保證中國華映科技『每年獲利10%』，導致在中國深交所上市的『華映科技』年年賺錢，而台灣華映卻蒙受巨額虧損，典型的『錢進中國、債留台灣』」。黃國昌補充，「台灣華映被搞垮之後，其原本持有中國華映科技的股票，也在中國網站被拍賣。前天，中國華映科技在深圳交易所發出重訊，揭露第二大股東「福建省電子信息集團」將透過「以股抵債」，吃下台灣華映（透過華映百慕達）對中國華映科技的持股，取代台灣華映成為中國華映科技的第一大股東」。然而「福建省電子信息集團」是中共的國資企業，因此，中國華映科技，即將成為中國國有控股公司。此外，華映另一個大股東是「莆田市國有資產公司」，也是中共國資企業。黃國昌也列出華映「掏空台灣的連環套」：誇張過程也讓黃國昌忍不住痛批，「這到底是愚蠢至極，抑或是配合套殺，把一個台資企業，搞得變成中共國企！無論如何，這件事的責任，必須追究到底」。（編輯：潘毅）