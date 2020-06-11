施政滿意度民調墊底　柯文哲反酸市民：人在福中不知福

台灣世界新聞傳播協會，昨天（10日）公布最新縣市首長施政滿意度民調，扣掉高雄市不算，台北市不僅在六都中排名墊底，更在全台各縣市敬陪末座。民進黨台北市議員江志銘，在總質詢時詢問柯文哲的意見，柯文哲表示，各項客觀數據都遙遙領先，會針對主觀滿意度做改善。柯文哲也脫口而出，表示人民「人在福中不知福啊，沒辦法。」除了日前遠見雜誌日前公布施政滿意度民調，柯文哲在五都（高雄市未被列在內）內排行倒數第一名外，在全台各縣市也敬陪末座。而台灣世界新聞傳播協會，昨天公布全台縣市長施政滿意度調查，在六都滿意度部分，若不將市長已遭罷免的高雄市算在內，台北市又再度連莊墊底。江志銘也質疑，柯文哲在市長任期連任之後，質疑柯文哲不僅是市長，更是民眾黨主席，在台北市現在是執政黨，若未來北市一直都是最後一名，2022憑什麼要大家繼續支持？對此柯文哲則回應，到時候還是會用市政成績說服民眾。「各項客觀指標，北市相對六都還是遙遙領先。」柯文哲說，「主觀滿意度不好的話，改進就好。」而江志銘也追問，雖然柯文哲說客觀評比領先各縣市，「但民眾就是感受不到啊？」對此柯文哲的回應疑似失言，直指民眾「人在福中不知福啊，沒辦法。」也遭到江志銘批評「又怪民眾？是市民的錯？」柯文哲才趕緊改口「我也不敢這樣講」，並坦言市政還是有相當認真在控制。