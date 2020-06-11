韓國瑜道別活動現場連署罷捷！黃捷批：最後一天不演了？

▲黃捷批評韓市府「假感恩之名行報復之實」。（圖／翻攝自黃捷臉書）

今（11）日是高雄市長韓國瑜最後一天上班日，特別邀請民眾到鳳山行政中心前的草地，參與道別感恩音樂會。但在現場卻有民眾在發放連署罷免時代力量議員黃捷的同意書，讓黃捷痛批「市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？」黃捷在臉書分享了鳳山行政中心的現場照片，照片中可以看到有民眾手舉「罷免黃捷連署書」的看板，旁邊的民眾疑似在低頭填寫連署書。黃捷質疑，韓國瑜號召的感恩道別音樂會活動現場，「竟在連署罷免我，市府到下台前的最後一天，直接不演了，搞起政治活動？」黃捷指出，鳳山行政中心前的草地並沒有明確的借用規定，發函向市政府詢問後，新聞局長鄭照新卻批評她在「刁難市長告別活動」。黃捷強調，道別感恩音樂會由新聞局「指導」，「打狗讚文化協會」主辦，但內政部的網站上根本查不到打狗讚文化協會，「也就是說，高雄市政府新聞局所指導的活動，借給了一個根本不是合法立案的人民團體來主辦活動。」黃捷直言，一般高雄市民借不到的市政府草地，竟如此簡單就借給一個不知道從何而來的未立案團體來辦活動，而現場竟是從事政治活動，「難道未來若有民代或政黨，申請名意是舉辦音樂會，但實際上是在政治活動，也可以嗎？」黃捷最後批評，「韓市府的最後一天聲稱『以感恩取代仇恨』，卻是在『假感恩之名行報復之實』下落幕！」（編輯：倪浩軒）