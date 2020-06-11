告別高雄　韓國瑜：為自己團隊來討公道、不會接任何職務

▲即將於明(12)日解職的高雄市長韓國瑜在告別演說時表示，他認為自己的團隊被唱衰，所以要為自己的團隊來討公道。(圖／記者郭俊暉攝，020.06.11)

▲高雄市長韓國瑜今天最後一天上班，高市府鳳山行政中心舉辦「真愛高雄、珍重再見」草地音樂會，向市府首長們致謝。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.11)

▲▲韓國瑜與他的小內閣團隊今天從市府「提前畢業」，離情依依，支持者為他送暖打氣。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.11)

▲韓國瑜與他的小內閣團隊今天從市府「提前畢業」，離情依依，支持者為他送暖打氣。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.11)

▲高雄市長韓國瑜今天最後一天上班，高市府鳳山行政中心舉辦「真愛高雄、珍重再見」草地音樂會，市議員們跟市民道別並致謝。(圖／記者郭俊暉攝，2020.06.11)

「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」這是即將於明(12)日解職的高雄市長韓國瑜在告別演說時的話，今天高市府下午在鳳山行政中心「真愛高雄 珍重再見」音樂會，韓國瑜表示，他認為自己的團隊被唱衰，所以表示要為自己的團隊來討公道。他也說，目前不會接受任何邀請、接受任何職務，會先沉澱身心。高雄市長韓國瑜與團隊今天下午在市府舉辦「真愛高雄．珍重再見」音樂會，向一路相挺的支持者道別，活動今天下午三點半登場，除安排民歌演唱，也有議會致詞、市府團隊致詞，韓國瑜也在下午5點45分上台，一早市府廣場即已分2區架設好舞台，活動尚未開始，舞台區不停播放著「離別歌」，其中小虎隊的「放心去飛」、張學友「祝福」等，整個會場就像是一場歡送畢業典禮，不少韓粉聽了都想哭。韓國瑜強調，支持者每一雙眼睛的期盼眼神，他會謹記在心。市府團隊一路走來全力以赴，無怨無悔，韓偕團隊以深深一鞠躬，表達感謝。韓國瑜致詞結束後，向群眾說「我喊高雄，你們喊加油；我喊台灣，你們喊加油三聲！最後拜託大家，我喊中華民國，你們喊加油」，群眾配合韓國瑜的指示大喊加油，最後韓國瑜大喊一聲「中華民國加油！」隨後音樂會在團隊與支持者依同齊唱「感恩的心」，結束。不過，「Wecare高雄」卻針對舉辦「真愛高雄 珍重再見」音樂會質疑經費來源？「如果不是拿市府的錢，就請出來說清楚」。新聞局長鄭照新表示，高雄市議員黃捷自今日上午不斷打電話至市府「刁難」韓國瑜告別活動，因此他稍早也於臉書鄭重說明此場告別音樂會的費用來源，「一毛公帑也不會花費，新聞局作為指導單位，主辦單位打狗讚文化協會，也允諾會全額賠償場地損失的活動。」