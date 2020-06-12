認不出黃捷是誰？韓粉阿婆「跑錯棚」直喊：給我罷免單　

近日高雄市長韓國瑜支持者不滿罷韓通過，提出「報復性罷免」並將目標直指時代力量鳳山區議員黃捷等人，就連 11 日韓國瑜、市政府團隊最後一天上班，於鳳山行政中心草坪舉辦的告別音樂會，都在現場發現擺設了罷捷看板。對此，黃捷就分享自己遇到竟有韓粉大媽到黃捷服務處詢問「罷免單」，引來眾多討論。

高雄市議員黃捷開心迎來罷韓後的高雄新氣象，深夜在臉書發文分享韓國瑜告別音樂會趣事，她表示有連續兩位白衣民眾走到議會門口向戴著安全帽的她問行政中心在哪裡，甚至還有韓粉阿婆跑到黃捷服務處要拿罷免單，讓服務處同仁只好替她指路「罷捷的嗎？這邊是黃捷服務處，罷捷前面直走右轉就看到了」。

▲黃捷發文分享罷韓後趣事。（圖／翻攝自黃捷臉書）

對此，不少人就在黃捷該篇發文底下留言「和我以前去跟麥當勞的員工問肯德基在哪裡 有異曲同工之妙」、「很可愛的阿婆，但你們也展現高度和氣度」、「這是日行一善的概念」、「這也太搞笑」、「你服務處是不是有放便當」、「有夠古意，這樣也會迷路」，而黃捷也藉機回應「黃捷服務處尚無提供罷捷服務謝謝」。

事實上，截至 11 日為止，目前罷捷進度已有 1 萬 2000 多人簽下連署，而對此，罷捷團體就表示跟原先預期月中達到 3 萬 3000 份的目標還有一段差距，並預計之後再向選委會提送第一階段提議連署書。也規劃拿到選委會的二階連署表格之後，再請已連署的人回來簽填二階連署書。（編輯：楊智傑）