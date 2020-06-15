鄭文燦專訪9／吃喝玩樂遊桃園　市長報你知

▲鄭文燦推薦，來到石門水庫必吃活魚料理。（圖/桃園市政府提供）

桃園臨山面海，旅遊景點豐富，且山線海線各有特色，有多家觀光工廠與觀光農場，美食特色也是包羅萬象，成為民眾一日遊與二日遊的絕佳選擇；桃園市長鄭文燦私心推薦民眾走訪大溪、復興一線，以及北橫國家級風景區。鄭文燦介紹，桃園美食涵蓋閩南、客家、眷村、原住民，又加上國際機場的所在地，所以也能品嘗到許多道地的異國料理。其中，在楊梅、龍潭、中壢、新屋、平鎮、大溪區皆為客家族群眾多的地方，客家庄知名的酸菜鴨肉、紅槽鴨肉、白斬鵝肉、韭菜鵝腸等道地料理，既開胃又下飯，都讓享用的民眾白飯一碗再一碗，回味無窮。鄭文燦指出，桃園中壢、平鎮、八德部份區域保留國軍眷村文化，而近年在這裡也融入東南亞文化，米干、米線保有純米的好滋味，加上大骨熬製的湯頭，配上半熟蛋包、豬肉片或豬肝，一入口就能感受彈牙又滑溜的口感，﹔涼拌米線，酸辣鹹甜多層次，加上紅蘿蔔絲、豆芽、香菜，是夏日開胃的首選菜。鄭文燦推薦，來到石門水庫必吃活魚料理，包括草魚、大頭鰱、烏鰡等大型深水魚類，肉多刺少沒土味，經過在地業者不斷創新，從原來的「活魚三吃」，變化出糖醋、乾炸、豆瓣、魚湯、紅燒等上百種的烹煮方式，走訪活魚一條街，一定能吃得滿足又驚艷。此外，石門水庫一年四季的湖光山色迷人、風景迤邐，對外可連接十幾個旅遊景點，園區內的石門水庫自行車道，環繞著石門水庫後池堰一條約三公里長，此車道環湖而行，給人微風送爽的感覺；園區也有環湖遊艇，再延伸至大壩、溢洪道、梅園、高臺、遊湖碼頭、溪洲公園、槭林公園、茄苳林公園、欒樹林公園，相當適合全家大小同遊。鄭文燦說，桃園北橫是台灣三條橫貫公路中保存最完整的一條，沿途擁有許多美景，包括大溪老街、慈湖、後慈湖、角板山、兩蔣文化園區、復興吊橋、石門水庫、小烏來天空步道及拉拉山等。鄭文燦表示，每年的北橫探險節，都吸引大批旅人前來避暑，除了可徜徉在草地上欣賞音樂饗宴外；還可體驗早期原住民的古道，一探早期先民引水、取水的歷史痕跡﹔拉拉山巴陵古道、小烏來水圳古道及慈湖天鵝湖步道，也可享受不同以往的北橫風光。