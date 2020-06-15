鄭文燦專訪1／從野百合看反送中　自由民主不會從天而降

民國79年(西元1990年)3月的學運被稱為「野百合學運」，是中華民國政府遷臺後的第一次大規模學生抗議行動，亦是台灣學生運動史上一個重要的歷程，更開啟台灣的民主；身為野百合運動參與者之一的桃園市長鄭文燦，如何看待也是以學生為主體的香港抗爭？鄭文燦接受《NOWnews》專訪時強調，自由民主不是天上掉下來，這都要靠不斷的爭取、抗爭，香港從去年「反送中」至今，他發現香港人覺醒了、社會氣氛也改變，國際社會不約而同的支持香港追求民主；但香港政府與北京的反應，卻是一百八十度的不同，採取各式各樣的壓制政策，包括這次通過「港版的國安法」。鄭文燦指出，去年香港的「反送中」運動後，反對北京的候選人，在地方（區)議會的選舉都獲得大勝，今年立法會又即將要改選，「港版的國安法」是想把立法會放進框架、畫紅線，希望產生類似白色恐怖中的灰色結果；不過，他認為北京錯估香港人的意志、國際社會看法，這會讓大家覺得「50年不變、一國兩制」的承諾已經走終點。此外，北京對香港的定位是希與中國是一樣，如果是這樣的話，香港「民主自由」的地位會消失、人權會倒退，香港國際貿易自由重鎮的地位也會產生動搖，當更多的人認為錢放香港是不安全時，香港恐無法再扮演很重要的資金集散地；以他參與過學運的經驗，認為「反送中」的運動還沒結束，香港政府、北京還在採取對抗的手段，還會有蠻長一段時間的僵持。