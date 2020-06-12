高雄市長補選日程出爐！8月15日投票

中央選舉委員會今（12）審議高雄市長韓國瑜罷免案投票結果，確定有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過；並討論通過高雄市第3屆市長補選投票日期，定於2020年8月15日週六舉行投票。中選會今公告投票結果，指出高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投票人總數為229萬9,981人，投票人數為96萬9,259人，投票率為42.14％，有效票為96萬4,141票，其中同意罷免票數為93萬9,090票，不同意罷免票數2萬5,051票，無效票為5,118票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過，高雄市長韓國瑜遭罷免，今解除職務。中選會表示，依公職人員選舉罷免法第91條第2項規定，罷免案通過後，依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。因此，高雄市第3屆市長補選，依上開法律規定，應於109年9月11日前完成補選投票。而高雄市長補選投票日期，中選會在6月10日邀集考選部、教育部、內政部民政司、戶政司、警政署、高雄市選舉委員會等機關召開選務工作協調會議會商，並提經今日委員會議討論，基於法律規定完成投票期限、選務量能以及疫情狀況等考量，最後決議定於8月15日舉行投票，投票起、止時間為上午8時至下午4時。重要選務日程，預定在6月20日至6月24日受理候選人登記申請；7月10日前審定候選人名單，並通知抽籤；7月15日候選人抽籤決定號次；7月30日公告候選人名單；7月31日至8月14日辦理公辦政見發表會；8月15日舉行投票、開票；8月21日會公告當選人名單。