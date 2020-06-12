為「人在福中不知福」道歉　柯文哲：幕僚說我很久沒失言

台北市長柯文哲昨天（11日）下午，在台北市議會進行市政總質詢時，被議員詢問到，近一個月來兩次針對全台縣市首長施政滿意度民調，柯文哲與台北市都敬陪末座。不過對此柯文哲似乎相當有意見，表示「客觀指標都名列前茅，主觀民調支持度卻不高」，認為是台北市民「人在福中不知福」。不過此番言論一出也引發各界討論，而今天（12日）柯文哲進入議會進行總質詢時，民進黨市議員王世堅提及此事，柯文哲也坦承失言，更笑著表示「幕僚說我很久沒失言」。除了日前遠見雜誌日前公布施政滿意度民調，柯文哲在五都（高雄市未被列在內）內排行倒數第一名外，在全台各縣市也敬陪末座。而台灣世界新聞傳播協會，昨天公布全台縣市長施政滿意度調查，在六都滿意度部分，若不將市長已遭罷免的高雄市算在內，台北市又再度連莊墊底。民進黨台北市議員江志銘質疑，若未來北市一直都是最後一名，2022憑什麼要大家繼續支持？對此柯文哲則回應，到時候還是會用市政成績說服民眾。「各項客觀指標，北市相對六都還是遙遙領先。」柯文哲說，「（民眾）人在福中不知福啊，沒辦法。」柯文哲暗酸台北市民「人在福中不知福」的說法，也引發外界熱烈討論。而柯文哲今天上午在接受媒體訪問時，則無奈表示台北市只看客觀指標都是第一，但市民主觀滿意度不好，市府會繼續努力。下午在進入議會進行施政總質詢時，被柯黑大將市議員王世堅問到此事，柯文哲也首度承認「人在福中不知福」的說法是失言，並自嘲表示「幕僚也說我很久沒失言了」。