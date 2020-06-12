日欲改名釣魚台爆爭議　馬英九：蔡政府護主權只說不做

日本沖繩縣石垣市近日提案要將釣魚台更名為「登野城尖閣」，再次掀起台日爭議，國內保釣團體群起赴台北日台交流協會嚴正抗議，蔡英文總統則呼籲各方秉持「擱置爭議、共同開發」原則和平解決爭議。對此，前總統馬英九今（12）發臉書表示，蔡政府維護主權及漁權只見簡短發言，卻未見具體行動，呼籲蔡政府嚴肅面對這起日方更名事件，駐日代表也應到國會說明，向全民報告日本政府有無介入及持何立場。馬英九表示，蔡英文總統這次認同他曾在2012年任內時發表「東海和平倡議」，提出「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」原則，呼籲各方共享東海資源的主張，值得肯定。但馬英九要提醒的是，「東海和平倡議」乃建構於「和陸、友日、親美」的大戰略上，蔡政府一再否定「一中各表的九二共識」，導致4年來兩岸關係惡化，外交又一面倒向美國，淪為大國棋子，導致台灣失去迴旋空間。今年3月底，兩艘我國漁船在花蓮及台東外海的我國專屬經濟海域內作業，遭日本公務船驅趕；4月初，日方兩度警告我國漁船勿進入沖之鳥礁所謂的「經濟海域」，但這塊海域屬於公海，日方無權主張，馬英九表示，蔡政府除了提出口頭抗議外，毫無護漁作為。馬英九稱蔡政府一再誇耀台日友好，卻未見雙方關係實質提升，不僅釣魚台主權遭挑釁，漁權也大幅倒退。面對這次石垣市提案改名，我方也是由宜蘭縣政府率先抗議，並經議會通過將釣魚台列嶼正名為「頭城釣魚台」以反制日方。馬英九痛批，難道因為外長把日本當作「我最親愛的大哥哥」，所以就投鼠忌器嗎？在維護主權上，只見中央政府簡短發言，未見具體行動，與我任內派海巡署船艦積極護漁的作法，完全不同。馬英九強調，棋子無法改變棋局，槓桿才能扭轉情勢。呼籲蔡政府要嚴肅面對這起日方更名事件，訓令駐日代表深入瞭解其背景，查報何以石垣市在此時採取行動？日本政府有無介入？持何立場？駐日代表也應到國會說明，向全民報告。馬英九也要求蔡總統應徹底檢討對外關係全盤戰略，讓兩岸關係與國際關係相互支援，為台灣爭取談判籌碼，避免在國際政治操作中被邊緣化。否則，蔡政府挺香港震天價響，護主權卻只說不做，將遲早被人民看破手腳。