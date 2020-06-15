鄭文燦專訪4／威脅賴清德地位？鄭文燦：這是俏皮的說法

▲桃園市長鄭文燦接受《NOWnews》專訪時認為，派系的色彩都是外界附加，最重要的是，要有台灣整體利益的思維。（圖／記者李春台攝影）

外界常拿副總統賴清德與桃園市長鄭文燦來做比較，因為2人都是民進黨新潮流的要角，甚至認為鄭文燦會威脅賴清德的地位；桃園市長鄭文燦接受《NOWnews》專訪時強調，他跟副總統賴清德是長期的朋友，也是永久的兄弟，所以不會有任何威脅的問題。政壇盛傳總統蔡英文比較喜歡鄭文燦、比較不喜歡賴清德的評論？鄭文燦認為，這是比較俏皮的說法，是沒辦法反應真實，總統蔡英文是選擇賴清德當他副手、搭檔，這些話是想挑撥而已；此外，總統520就職後，是否有跟他聊到什麼？鄭文燦斬釘截鐵的回應，「沒有！」「民進黨的派系還存在嗎？」鄭文燦分析，對一個政治團體而言，有派系是難以避免，問題在於說這個政黨的制度與文化是什麼？他不會從派系的角度，來看總統蔡英文的領導，認為對總統蔡英文而言，派系不是最主要的考慮。鄭文燦表示，其實而對他而言，「台灣比民進黨重要，民進黨也比派系重要！」就像他當桃園市長，他是民進黨籍的市長，但他在推動執政的藍圖時，不會以藍、綠為主要的思考，你要展現執政的能力，是要化對立為友善，一個好的政治，「不是找敵人，而是找朋友」。鄭文燦指出，派系的色彩都是外界附加，最重要的是，要有台灣整體利益的思維，怎麼樣子是對台灣最好的；作為一個民進黨的人，出發點也是希望台灣好，提醒自己「要牢牢把握住從政的初衷與原點。」