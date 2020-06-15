鄭文燦專訪3／網民VS網軍　中國企圖以「民主」改變台灣

台灣對中國的審查愈來愈嚴格，恐造成雙方摩擦愈來愈激烈的看法？桃園市長鄭文燦接受《NOWnews》專訪時認為，台灣與中國是不成比例原則，中國採取的手段遠遠朝過台灣，台灣是從沒有防備，到採取最低的必要防備。鄭文燦指出，中方對台灣的網站是封鎖，且有網路的過濾與審查，甚至有網路的監視、警察及網軍，中國在網路上投資很多，這些高新技術是要讓人民失去言論自由；相較於中國在網路的操控技術，台灣是非常自由。鄭文燦表示，台灣與中國是不成比例原則，中國採取的手段遠遠朝過台灣，台灣是從沒有防備，到採取最低的必要防備，中國是完全防備與控制的狀態；在網路自由的指標上，台灣是世界有名的網路自由，中國是倒數算來的網路自由。鄭文燦說，因為這是體制的不同，台灣的網路使用者被稱為網民、網路的Citizen，網友、網民是很自由，對方有網軍、是網路的Soldier，有的受政府雇用、有的受政府的網路公司雇用，他們是通過你的民主，來改變你的民主，或扭曲你的民主，這是有戰略跟策略的介入，但台灣是自由開放，台灣的網民或網友並無有計畫的滲透中國。「民進黨下一批的執政梯隊，對兩岸的關係也是持這樣的看法？」鄭文燦認為，「也不是！」中國如果改變，我們相應會做一些的調整，真正兩岸交流的路障在中國，中國面對世界的態度，沒有改變的話，「他會感受持續的壓力」；台灣站在民主的這一邊，台灣的立場十分清楚，不會對抗但也不會無條件的妥協。「兩岸的關係在短時間要變和緩，是不可能？」鄭文燦回應，因為中國沒有改變，當中國面對世界要求開放、自由、透明，卻採防衛的措施；目前全世界不是在看台灣，台灣是個典範，防疫典範加上民主的燈塔，中國是對照組，但我們(台灣)沒辦法單獨的改變中國，我們要靠全世界的力量，才有可能促使中國來改變。