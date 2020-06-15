鄭文燦專訪2／港人移民　盼「政治犯、人道救援」優先

北京似乎也沒有要對香港讓步，執政黨要如何因應中國、香港的情勢發展？是否會成為兩岸不穩定的因子？北京對香港的作為也牽動兩岸間交流；桃園市長鄭文燦接受《NOWnews》專訪時強調，台灣會很有智慧的處理這個問題，真正錯誤的根源是北京自己。鄭文燦指出，台灣跟香港不同，香港是從殖民地的地位回歸，香港政府在英國統治的時代，建立起一套法治的程序、建立起香港獨特的自由；為此香港也發展出其特殊的香港文化，甚至在亞太地區讓大家非常熟識的港式文化，現在的香港人感受到他們的獨特性在消失。鄭文燦分析，香港不像台灣，台灣沒被中國統治，目前保有獨立自主的地位，這是台灣與香港很大的不同；台灣目前面對中國的圍堵政策、軍事威脅，但國際社會是支持台灣繼續保持自由民主的現狀，支持台灣做民主的燈塔，避免被中國併吞，所以台灣與香港是完全不同。但有一點相同的是，自由民主是普世的人權，不管是台灣人或香港人都是愛好自由，中國要取消香港的自由，也會讓全世界挺香港的浪潮愈來愈高；因此，總統蔡英文要救援香港、「撐」香港，例如讓香港居民可移民台灣，都獲大多數人的贊同，不過要設定一些的條件，一個國家的移民政策是不可能無限制，最基本的是政治犯、人道救援要優先。外界認為因中美的衝突，導致美國有意親近台灣，而台灣與中國的衝突也愈來愈大，台、美、中的三方關係，形成台灣跟美國靠得太近、跟中國抗爭的態勢愈來愈強；鄭文燦表示，中國的一系列錯誤讓台灣愈走愈遠，美國跟台灣在印太的戰略下愈走愈近，這都是事實，但不影響台灣維護自由民主的現狀、兩岸和平穩定。鄭文燦重申，總統蔡英文希望兩岸能過展開對話的立場是不變，台灣會很有智慧的處理這個問題；真正改變的不是台灣而是北京，真正錯誤的根源也是北京自己產生，無論是香港的反送中、新冠肺炎、台灣參加WHO的議題上，北京不斷的犯錯，且並沒有接受台灣、也沒有接受國際社會的文明遊戲規則。