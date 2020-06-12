中選會遭批「補選國家隊」　綠嗆藍要多做功課

中選會今（12）日公告高雄市長補選日期為8月15日，距離現在剩2個月。國民黨副秘書長謝龍介批評民進黨「顯現狼性」，國民黨文傳會主委王育敏則說中選會是「補選國家隊」。對此，民進黨發言人顏若芳表示，馬政府時期的幾次立委補選，也都不滿3個月，呼籲國民黨多做功課，以免打臉自己。顏若芳說，這次高雄市長補選，從公告日到投票日，共有64天，國民黨嗆說時間太短，批行政不公，但拿馬英九執政時期的幾次立委補選來看，最長的時間是，2009年因吳敦義組閣，南投立委補選公告到投票，相距共71天，最短的時間，2015年的苗栗縣、南投縣和屏東縣的立委補選公告到投票，也不過43天，若是按照國民黨的邏輯，馬英九執政的政府是不是補選國家隊呢？國民黨也是顯露狼性呢？顏若芳指出，奉勸國民黨開記者會罵別人之前，認真點多做功課，免得自己打臉自己。顏若芳表示，依照《公職人員選舉罷免法》規定，補選必須於3個月內完成，所謂3個月內是指，辦理補選投票最長不超過3個月，而不是最少3個月，很明顯，國民黨想用曲解法律，來掩飾這週三國民黨主席江啟臣坦承「國民黨輕忽高雄人才培養」的事實。顏若芳說，提醒國民黨，不要想用「千錯萬錯都是別人的錯」，卻不省思為何長期以來，沒有認真紮根，及輕忽人才培養的問題。