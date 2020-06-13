韓國瑜剛走12小時！高市新聞局深夜「一動作」　全場戰翻

▲新聞局臉書粉絲團大頭貼換回陳菊時代的「彩帶高」。（圖／翻攝自樂高雄）

▲韓市府時代的 LOGO 。（圖／翻攝自樂高雄）

中央選舉會昨（ 12 ）日正式公告韓國瑜罷免案通過，韓國瑜高雄市長一職遭解除，就在韓市府剛離任不到 12 小時，新聞局的臉書粉絲團「樂高雄」火速將韓市府的大頭貼 LOGO ，換回陳菊時代的大頭貼 LOGO ，一舉立刻引發市民熱議。前高雄市長韓國瑜 12 日遭解職，代理市長楊明州於 13 日宣誓就職，就在韓國瑜離任不到 12 小時，新聞局臉書粉絲團《樂高雄》的大頭貼 LOGO ，從原本韓市府的「樂高雄 LOVE KAOHSIUNG 」 ，換回原本陳菊時代的「彩帶高」。而《樂高雄》並未對此多做註解，貼文短短 10 小時即吸引逾 8 千名網友按讚，紛紛回應「換回熟悉的圖案了，高雄光榮感再現」、「恭喜換回原來的市徽， LINE 上面的什麼時候要換啦」、「這個高我喜歡，美麗高雄要回來了」、「好看多了，繽紛色彩多元化發展的高雄」、「終於回來了！」不過，也有網友表示「沒比較好看」、「小編迫不及待改換大頭圖照？」「看來之前的小編失業了」、「真的有點心酸，何必立刻換回原來的標誌，這能代表什麼？」「政府機關帶頭分裂高雄，目前還是代理市長階段，實在不需立刻更改，一定要這樣嗎？挑起藍綠情節」。（編輯：賴詠璿）