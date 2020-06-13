時代力量扎根新北　黨部聯合服務處今開幕

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▲時代力量立委王婉諭。（圖/時代力量新北黨部提供）

時代力量立委王婉諭今（13）日舉辦新北黨部聯合服務處開幕茶會，包括新北黨部前主委黃國昌、兩位兼任副秘書長基隆市議員陳薇仲、桃園市議員簡智翔也都一同出席；王婉諭說繼，苗栗、高雄後，選在新北成立第三個服務據點，除了宣示將服務更多民眾外，也象徵扎根地方決心。去年2020大選，時代力量在新北市獲得全國最高得票數，得到近 20 萬選民支持王婉諭表示，新北市作為全國最多人口數的縣市，時代力量在新北也有高支持度，自己注重的許多政策，包含公共托育、改善勞動條件、居住正義、警消權益、議會透明等，都與新北市息息相關。王婉諭認為，透過成立聯合服務處，希望能更直接與民眾對接，除了處理新北市民的大小事外，也期待將相關政策落實到新北市，「期待讓時代力量這股強而有力的監督力量進入新北，讓新北成為一座真正能夠安居樂業的城市！」黃國昌說，時力在新北這幾年，最感謝支持者跟志工們，是我們最重要的後盾，下個階段的新北黨部，我們將努力深化城市治理、公共政策願景，這些議題是時力的工作，提出市政藍圖，也告訴市民，時代力量不只會監督，我們也準備好了，要邁向地方執政。新北黨部主委葉甄宜接著說，與王婉諭委員設立聯合服務處，除了可以提升對新北市民朋友的服務品質，特別是包括林口、三峽、淡水等區域，近年來人口迅速成長，其中不乏是青年小家庭，他們所面對的托育問題也是王婉諭委員持續關注與重視的，期待透過聯合服務處的設立，持續倡議並監督新北市的托、育兒環境。葉甄宜指出，新北黨部自2017年開始便一直主張議會應該「公開透明」，因為越是不公開透明的議會，越容易造就市政品質的低落。而黨部所提出的包括議會隨選隨播、開放審查會直播、會議紀錄盡速產出等主張，新北市議會也已陸續落實，顯見即便時代力量前進新北市議會仍差最後一哩路，但是監督制衡的能力與決心，並未打折扣。對於2022年新北市的選戰規畫，葉甄宜進一步表示，時代力量當然也不會缺席，歡迎，也邀請所有支持改革、希望新北市更好的聲音一起加入、成為夥伴。