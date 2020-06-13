楊明州就職宣誓　代理高雄市長要「1天當3天用」

﹔

▲前高雄市長韓國瑜遭罷免解職，行政院指派高市府參事楊明州代理市長，今天上午10時在四維行政中心3樓會議室，由行政院秘書長李孟諺監交。（圖／高市府提供）

﹔

﹔

高雄市代理市長楊明州宣誓就職典禮，今天(13日)上午十點在市府四維行政中心舉行，由行政院秘書長李孟諺擔任監誓人，前高雄市長韓國瑜並未出席楊明州表示，將來會「朝五晚九」1天當3天用，對於韓國瑜提出的愛情摩天輪等政策，他強調「不會終止評估」﹔李孟諺則表示，楊明州非常有魄力，雖然是代理市長，但不是「塑膠」。前高雄市長韓國瑜遭罷免解職，行政院指派高市府參事楊明州代理市長，今天上午10時在四維行政中心3樓會議室，由行政院秘書長李孟諺監交、宣誓布達後就任不過，前高雄市長韓國瑜本人沒出席交接典禮。楊明州表示，雖然當代理事長僅2個月，但要把1天當3天用，他也呼籲局處的長官「不需要跟我一樣朝五晚九，但各機關工作要把它守緊，鎖緊發條，不要讓我們的末梢神經麻痺了。」楊明州也認為，這兩個月真的是關鍵期，尤其是登革熱是高雄市的「宿命」，請各機關一定要超前部屬因應他也提及，未來包括清水溝、側溝、郊區區排，這些清疏是歷任市長都在做的，這一種維護的工作是最基本的，沒有什麼哪個市長做什麼？哪個市長沒有做什麼？這是文官都應該要做的。楊明州指出，高雄市昨天出現了民眾被老鼠咬傷感染「漢他病毒出血熱」，因此目前最重要的3個防疫重點武漢肺炎、登革熱、漢他病毒。楊明州也要求經發局、環保局針對市場的環境加強清潔，並表示「高雄市號稱是幸福移居城市，環境問題是不可承受之痛」。楊明州也針對愛情摩天輪回應媒體表示，不會終止評估，因為每個政策都有延續性他會檢討它的進度和困難在哪裡，市政建設每一任的市長都是一棒接一棒，每一個市長行事風格會不一樣，這個是難免。