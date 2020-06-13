新黨揚言發動罷免　陳柏惟：造成民眾困擾、阻礙社會進步

韓國瑜的罷免案過關，全台「報復性罷免」聲浪四起，新黨日前點名要罷免台灣基進黨立委陳柏惟；對此，陳柏惟今（13）日出席端午節活動時表示，一些不良媒體、沒道德的新聞，整天報導一個不到1%的政黨新聞，「對台灣民眾造成困擾」，其實會阻礙台灣進步。
端午節將至，陳柏惟關懷弱勢，響應包粽送暖活動，今日出席台中沙鹿區包粽子送愛心活動，在旁人的指導下，慢慢地將粽葉折出漏斗狀，接著將糯米、豬肉等食材放入，生澀手法險將包好的粽子落下，讓陳柏惟直喊包粽子是一種專業，要尊重專業。
先前新黨揚言要罷免陳柏惟，依照《選舉罷免法》規定，台中第二選區總選舉人數29萬多人，罷免第一階段連署需1%，近3000人，第2階段10%，約3萬人，成案後投票，同意者要超過25%，約需72000多票才會通過。
陳柏惟昨日在臉書上貼出「執政成績單」，列出立法院100%出席率，幾乎每天當日南來北返、質詢提案、會勘、接受大小陳情案等次數，他也指出自己作為立法院新人，還有非常多要學習的地方，即便在休會期，地方建設會勘、選民服務、以及團隊繼續研究法案、政策都不會停止；而他今天與台中市議員楊典忠及台中市社會局長彭懷真一同出席活動時，反批罷免領銜人趁機利用政治手段募款，道德的正當性，交由台灣民眾來判斷。
陳柏惟說，台灣一些不良媒體，以不道德的方式，報導一些不到1趴支持度的政黨，顯然阻礙了台灣進步，也對民眾造成困擾，他反問，為什麼不讓人家好好做事？直呼這樣子「有點可惜」。