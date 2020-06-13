新黨揚言發動罷免　陳柏惟：造成民眾困擾、阻礙社會進步

作為立法院新人，還有非常多要學習的地方，即便在休會期，地方建設會勘、選民服務、以及團隊繼續研究法案、政策都不會停止；而他

台中市議員楊典忠及台中市社會局長彭懷真一同

韓國瑜的罷免案過關，全台「報復性罷免」聲浪四起，新黨日前點名要罷免台灣基進黨立委陳柏惟；對此，陳柏惟今（13）日出席端午節活動時表示，一些不良媒體、沒道德的新聞，整天報導一個不到1%的政黨新聞，「對台灣民眾造成困擾」，其實會阻礙台灣進步。端午節將至，陳柏惟關懷弱勢，響應包粽送暖活動，今日出席台中沙鹿區包粽子送愛心活動，在旁人的指導下，慢慢地將粽葉折出漏斗狀，接著將糯米、豬肉等食材放入，生澀手法險將包好的粽子落下，讓陳柏惟直喊包粽子是一種專業，要尊重專業。先前新黨揚言要罷免陳柏惟，依照《選舉罷免法》規定，台中第二選區總選舉人數29萬多人，罷免第一階段連署需1%，近3000人，第2階段10%，約3萬人，成案後投票，同意者要超過25%，約需72000多票才會通過。陳柏惟昨日在臉書上貼出「執政成績單」，列出立法院100%出席率，幾乎每天當日南來北返、質詢提案、會勘、接受大小陳情案等次數，他也指出自己今天與出席活動時，反批罷免領銜人趁機利用政治手段募款，道德的正當性，交由台灣民眾來判斷。陳柏惟說，台灣一些不良媒體，以不道德的方式，報導一些不到1趴支持度的政黨，顯然阻礙了台灣進步，也對民眾造成困擾，他反問，為什麼不讓人家好好做事？直呼這樣子「有點可惜」。