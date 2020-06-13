「再見了！韓國瑜」　李艷秋嘆神話幻滅　韓粉不滿開嗆

韓國瑜卸下高雄市長職務後，稱將暫時沈澱休息，強調外界對他各種動向揣測傳言，目前都不在他的規劃內；資深媒體人李艷秋在臉書上提出觀點，列出5點分析後韓流時代，但該說法引爆韓粉出征，怒轟「不會再見！」「不用太早下結論」。中選會昨日正式宣布解除韓國瑜高雄市長一職，李艷秋談到從韓流崛起到今年總統選舉慘敗，再到罷免案通過，只有18個月，感歎道如「煙火般的18個月」；李艷秋認為韓流結束神話幻滅，韓國瑜難再起，並提出5項觀點，透析未來政壇變化。李艷秋說，韓流結束了，只能是曾經了，即使韓粉依然忠誠，但熱力與動員力都會快速降低；韓國瑜背負著「史上第一位被罷免的市長」，要圖謀再起，難度真的很高，未來高雄毫無懸念，將重回民進黨懷抱。李艷秋覺得，這並不代表高雄人喜歡民進黨，雖然李四川、葉匡時兩位副市長政績亮眼，但未牽籍高雄，藍天也難戰勝綠地；中華民國和國旗將成為總統蔡英文及民進黨的工具，韓國瑜的慘敗，耗掉了真正的中華民國可能翻身的能量。但此說法引來韓粉出征，湧入李艷秋臉書留言表達不認同，表示「不會再見、我們會再起！」、「我挺韓我驕傲，韓流不會滅」、「沉潛未必是再見！」，也有人認為世事難料，別太早下論斷，常人是時勢造英雄，非常人是英雄造時勢。也有網友稱「政治人物的起落本來就是種常態」，但對於現在高雄的我們而言，其實希望的是高雄能夠再次的發展起來，大家對於韓國瑜是真的寄予厚望，他也真的做得很好，但無奈整個國家的氛圍如此，好人不能出頭，他也反思「多年以後再回頭看，我們到底這樣做是福還是禍呢」？