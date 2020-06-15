藍白牽手2／誰是主誰是客？國民黨該怎麼牽起民眾黨的手

▲台北市長柯文哲 。（圖／記者林柏年攝）

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖/記者陳弘志攝）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

中選會公布高雄市長補選投票日在八月十五日登場，加上韓國瑜宣布不會打罷免官司，讓這場選舉只能找戶籍在高雄的「在地人」，短短一時間，讓民進黨準參選人陳其邁志在必得，此時即便傳出「藍白合作」，國民黨與民眾黨是否真有機會攜手攻城？國民黨革命實踐研究院院長羅智強公開提出「藍白合作」構想後，民眾黨不分區立委蔡壁如隨即提出條件是「前提是無黨籍人士」，雙方才有機會進一步商談，這一個條件，把這一場合作機會瞬間踢回冷宮。國民黨目前在國會有38席，民眾黨只有5席，雖說高雄市長選舉與立委選舉不同，但國民黨似乎很難接受規模較小的民眾黨要「此人必須非國民黨籍」的要求。國民黨文傳會主委王育敏對於「藍白合作」明確表示，「國民黨一定會提出自己的人選，目前正在展開相關徵詢，一定會推出優秀在地，且獲得高雄市民信任的人選」、「至於跟其他政黨的合作，國民黨的前提是會先推自己的人選。我們建議，這個人選如果很優秀，其他政黨也不用預設前提，非得一定要無黨籍，如果是優秀人選，也歡迎大家一起支持」。文傳會副主委黃子哲也傾向主張「要提出自己的人」，也即是國民黨籍人士。他說，「假設真有合作，必須研議。例如國民黨提出的候選人，尋求白的支持」、「當然，也有機會提出無黨籍人士，但我認為，較大的機率是提出國民黨自己的候選人。至於是否合作？怎麼合作？還要去精算，才是選票極大化，這才是最好的策略」。曾是韓國瑜陣營發言人的新北市議員葉元之強烈否定「藍白合作」，他公開表示萬萬不可與柯文哲合作，因為許多泛藍年輕人也傾向支持民眾黨，國民黨如果和民眾黨合作，是引清兵入關，藍營年輕世代「很容易被吃掉」。葉元之指出，民眾黨是「綠底」，過去民進黨曾推出柯文哲為代表，與國民黨的連勝文競爭台北市長，現在柯文哲與民進黨鬧翻，柯文哲現在來，就是要吃國民黨的票。不認同的還有台北市議員王鴻薇，他認為長期或許可以，但目前雙方互信不夠，加上補選很快就登場，一下子就結束，「這次高雄補選來不及」。台北市議員徐巧芯認為，兩黨沒有未來的共識，不管合作之後，高雄補選的勝負如何，再過兩年的2022年，雙方又會為各自的縣市首長與議員選舉「分手」。未來分手，可能撕裂得更大。對於「是否擔心國民黨的年輕世代被民眾黨吃掉」？黃子哲認為不必多慮。他認為，民眾黨的屬型雖然與國民黨重疊，但部分也與民進黨重疊，到底與誰重疊得比較多？國民黨如果能重視青年政策，未來選戰能重視年輕人的參政，應也能獲得年輕世代的支持。「藍白合作」在國民黨內的雜音很多，加上就國會席次上的份量，國民黨比民眾黨大很多，幾乎七倍，雙方合作前提「要無黨籍」，讓兩邊遞出的合作之手，無法再往前伸。