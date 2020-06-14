陳其邁拚補選　誰接棒政院副院長？綠委讚他OK我放心

隨著中選會公布，高雄市長補選將於8月15日登場，行政院副院長陳其邁何時「回高雄」？由誰來接副院長？一職都成為眾人關注的焦點；外傳，經濟部長沈榮津是可能的接棒人選，對此民進黨立委鄭運鵬表示，面對疫情後產業振興、全球產業重分配、台商回流等議題，以沈榮津的產業背景，若升為副院長，將會是讓人放心的安排。外傳，陳其邁將於17日宣布辭去行政院副院長一職，屆時該由誰接棒副院長一職也成為關注焦點，經濟部長沈榮津也被點名有機會接棒。鄭運鵬今（14）天回應媒體時表示，雖然現在去談副院長人選好像是要趕陳其邁副院長回高雄，感覺怪怪的，不過，陳其邁也差不多該回高雄了。鄭運鵬指出，現在台灣需要的不只是疫情後的產業振興，在全球產業重分配、台商回流的政策上，有一位具產業背景的副院長，他認為會是合適的安排。而沈榮津除了擔任公職40年的背景外，還有許多過人的強項，像這次的口罩國家隊，就可以知道沈榮津是一位出面喊一聲，產業就會跟著他前進的部長。過去參加座談會時，也親眼見識到沈榮津超人的記憶力，每個產業和公司的機器需求，過去發生什麼狀況，他都能如數家珍，非常厲害。鄭運鵬認為，行政院若是決定由沈榮津擔任副部長，那會是令人放心的安排。