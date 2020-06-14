教長潘文忠透露境外生解禁三原則

由於台灣新冠肺炎疫情趨緩，境外生來台迄今尚未解禁，教育部長潘文忠今（14）日受訪時表示，目前希望暑假期間可以開放境外生入境，預期將採分批規畫入境，應屆畢業生與疫情低風險國家將可能列為優先開放。但他強調，確切時間點還有待疫情指揮中心決定。
潘文忠今日出席國立台北教育大學圖書館重新開幕儀式，他在接受媒體訪問時指出，疫情每天都在變化，雖然台灣全力防疫，目前很安全，但各國仍有許多變化，疫情指揮中心也隨時掌握國際疫情狀況，提供給行政院跨部會參考。
談到境外生何時有機會解禁時，潘文忠表示，暑假是最好時機點，希望暑假期間就能夠開放。不過他也認為，由於檢疫量很大，屆時將採取優先、分批的規劃，如應屆畢業生和疫情低風險國家可能列為優先。
根據統計，受新冠肺炎疫情影響，共計有2.6萬名境外生無法來台，其中有8000人是學士、碩博士班應屆畢業生。若加上今年預計招募的1.6萬名新生，預期將有4萬名境外生等待來台。
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