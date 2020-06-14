41藍營民代挺高雄補選　洪孟楷：大家會下去輔選5次

曾尹儷表態，今(14)日下午14位國民黨籍的民意代表共同開記者會，承諾在投票前每個人都會南下高雄至少5次，要傾全黨之力拚補選勝出。

活動發起人、立委洪孟楷表示，過去這段時間民進黨將所有行政資源都投注在高雄，但現在罷免結束，補選又是一個新局，國民黨不能讓高雄只有一種聲音，他提出三點呼籲。

第一點、請黨中央

「

」

高雄前市長韓國瑜被罷免後，市長補選正式起跑，將在8月15日投票。相較於民進黨的陳其邁不等黨徵召，已經開始跑行程，國民黨方面還在找最強戰將，目前僅市議員李雅靜、曾擔任楊秋興競選團隊發言人的高雄科技大學助理研究員盡速提名高雄市長補選候選人，提名人一出，我們將全力支持整合資源共同輔選。第二點、參與聲明的民代承諾，在補選前會每人前往高雄至少五次以上，會分進合擊為高雄市長補選盡心力，無論站路口、發傳單、開直播、挨家挨戶拜訪，雖然我們在野沒資源，但我們一步一腳印，以螞蟻雄兵精神，共同前往高雄打一場漂亮戰役。三、這場補選不是檢視韓國瑜的選舉，這場補選是過去一年半韓國瑜市府執政正確、跟過去20年執政錯誤的一場比較之爭，希望高雄鄉親看清楚這場補選給大家的意義。立委孔文吉表示，他會去高雄服務一些在都會區工作的原住民，以及納瑪夏、茂林、桃源等區，也都是他的服務範疇，未來市長補選，他也會盡山原立委的一份心力。立委陳玉珍則語重心長地說這時刻是孫中山說的，民生凋敝，(國民黨)末喪了壯志、休灰了志氣，高雄不能只有一種聲音。新北市議員則嘲諷現在陳其邁不等民進黨正式徵召，急著跑地方行程拚補選，「(2018年)就是民進黨做不好，陳其邁才沒選上，(後來)幫陳其邁助選的人，把贏陳其邁的韓國瑜罷免掉，再換陳其邁，這很奇怪，好像非給他做不可。」洪孟楷最後總結，指出目前已經有41位高雄市以外的民代共同加入聲明，未來會陸續增加中，為的就是讓高雄人了解，國民黨對高雄市有心要深耕。但有媒體問到，是否會想找前市長韓國瑜來輔選？洪孟楷則強調，此聲明主要是找藍營的民意代表。參與共同聲明的截至目前則有：孔文吉 朱珍瑤 呂玉玲 汪志冰 林文瑞 林奕華 林思銘 林耕仁 林德福 李伯毅 李明賢 李貴敏 李德維 吳怡玎 馬文君 洪孟楷 秦慧珠 翁重鈞 許淑華 陳玉珍 陳以信 陳炳甫 陳偉杰 萬美玲 徐弘庭 張育美 張斯綱 曾銘宗 葉元之 葉毓蘭 楊瓊瓔 溫玉霞 鄭天財 鄭正鈐 鄭麗文 廖婉汝 魯明哲 鐘沛君 謝衣鳳 戴錫欽 闕枚莎 羅廷瑋 羅智強