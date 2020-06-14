投入高雄市長補選？吳怡玎：黨中央公布前不表達個人意願

國民黨主席江啟臣急覓適合高雄市長補選者，傳出他日前詢問黨內不分區立委吳怡玎，但吳並沒有意願。今(14)日記者再對吳徵詢此事，吳說「現在個人意願不是最重要的，重要的是如何團結地方，這場補選沒有個人，就是展現國民黨團結，讓高雄知道國民黨沒有放棄高雄。」記者再順著吳的回答追問她，若她的個人意願不是最重要的，那為什麼不參加補選？吳則反問記者「誰跟你說我不參加？」國民黨立委洪孟楷今(14)日在黨中央開記者會，表達對全國各地的國民黨民意代表，都重視高雄市長補選，與會的立委、議員超過10位，其中最受到矚目的，就是在罷免還沒投票前，就多次被點名的吳怡玎。但吳怡玎認為，點名是很多人都有被點，只要是戶籍地在高雄、具有一定知名度的人都會被點到，而她又是不分區立委，會被點完全不意外。吳怡玎表示，目前高雄人選有十多位，不缺優秀的人才，今天重點是共同承擔，不管是誰出來選，重要的是團體勝利，不管黨中央推出的人選是誰，他們都會全力支持。她強調，這個時候自己的意願真的不重要，重要的是如何讓這場仗勝利和高雄人的福利。不過，傳出黨主席江啟臣日前徵詢吳怡玎，但吳拒絕，被問到「不要的原因」時，吳怡玎回「主席有說嗎？」媒體追問「為什麼不參加補選」，吳則反問「誰跟你說我不參加？」吳怡玎強調，她不想在黨中央做決定以前表示任何意見，因為不管她如何表示，都有可能會破壞團結，「現在最重要的是團結，我想在黨中央、地方黨部，宣布被提名的人選之前，我不想要表達任何個人意願。」至於「若未來被徵召，有沒有信心」，吳怡玎則表示「到時候再說」。