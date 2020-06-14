遭國民黨開除黨籍　謝立功：已退黨我不在意

日前因擔任民眾黨祕書長，而遭國民黨考紀會決議開除國民黨籍的謝立功，談到日前遭國民黨開除一事，他表示尊重並瞭解國民黨的程序與包袱，並說：「已聲明退出國民黨，開除與否已非我所在意。」謝立功日前在臉書發文宣布退出國民黨，並接受台灣民眾黨主席柯文哲邀請，擔任祕書長一職。中國國民黨8日召開考紀會，決議開除謝立功黨籍。謝立功表示，台灣未來政治方面如何擺脫一黨獨大的局面、何者為台灣民眾福祉之所需，以及民眾黨的蓬勃發展，才是他所關注的焦點。