陳其邁駁二與王瑞德請市民吃冰　強調與韓國瑜還是朋友

資深媒體人王瑞德在上週罷韓結束後表示，為了慶祝罷免成功，今(14)日在高雄駁二特區請高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁也應邀出席，現場支持者也紛紛大喊「市長好」，搶著要簽名握手合影，陳其邁也表示，他和韓國瑜還是好朋友，不會因為政治上的分歧而折損與韓國瑜的朋友交情，他也希望有機會把心力奉獻給故鄉。
王瑞德今天兌現「罷韓成功要請大家吃冰」的承諾，在高雄駁二藝術特區大義倉庫C8-16外請客，陳其邁、民進黨立法委員趙天麟也出席該活動。當陳其邁一到現場時，民眾一陣騷動，除了爭相與陳其邁合照，還有人直接高喊「市長好！」
民進黨將在下周三(17日)徵召他投入補選，陳其邁表示，一切尊重黨內程序，這幾天加緊在盤點，包括疫情告一段落之後，如何把邊境安全的打開，把健康的工作照顧好，不然總是掛心整個疫情的控制過程，他鬆口「在黨內程序完成後，我也希望有機會把我的心力奉獻給我們的故鄉。」
外傳陳其邁將在本周三民進黨中常會徵召後請辭，投入高雄市長補選，當天正好是前高雄市長韓國瑜的生日，陳其邁表示「我們還是好朋友，不會因為政治上的分歧而折損與韓國瑜的朋友交情」。
陳其邁也提到，與韓國瑜在公很多事看法不一樣，但於私兩人還是好朋友。陳也表示，當初選舉競爭時，他跟韓國瑜就是君子之爭，這是民主的典範。
陳其邁還表示，還沒有與韓國瑜通過電話，但朋友就是朋友，等對方心情平復後，交情還在。陳其邁呼籲，國民黨往後應該提出優質人選，大家總希望有一個熱愛高雄、也熟悉高雄的參選人。