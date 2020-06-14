陳其邁駁二與王瑞德請市民吃冰　強調與韓國瑜還是朋友

▲王瑞德今天兌現「罷韓成功要請大家吃冰」的承諾，在高雄駁二藝術特區大義倉庫C8-16外請客，民進黨立法委員趙天麟也出席該活動。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.14）

▲資深媒體人王瑞德為了慶祝罷免成功，今(14)日在高雄駁二特區請高雄人吃冰。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.14）

▲行政院副院長陳其邁也應邀出席資深媒體人王瑞德在高雄駁二特區請高雄人吃冰時表示，他也希望有機會把心力奉獻給故鄉。（圖／記者郭俊暉攝，2020.06.14）

資深媒體人王瑞德在上週罷韓結束後表示，為了慶祝罷免成功，今(14)日在高雄駁二特區請高雄人吃冰，行政院副院長陳其邁也應邀出席，現場支持者也紛紛大喊「市長好」，搶著要簽名握手合影，陳其邁也表示，他和韓國瑜還是好朋友，不會因為政治上的分歧而折損與韓國瑜的朋友交情，他也希望有機會把心力奉獻給故鄉。王瑞德今天兌現「罷韓成功要請大家吃冰」的承諾，在高雄駁二藝術特區大義倉庫C8-16外請客，陳其邁、民進黨立法委員趙天麟也出席該活動。當陳其邁一到現場時，民眾一陣騷動，除了爭相與陳其邁合照，還有人直接高喊「市長好！」民進黨將在下周三(17日)徵召他投入補選，陳其邁表示，一切尊重黨內程序，這幾天加緊在盤點，包括疫情告一段落之後，如何把邊境安全的打開，把健康的工作照顧好，不然總是掛心整個疫情的控制過程，他鬆口「在黨內程序完成後，我也希望有機會把我的心力奉獻給我們的故鄉。」外傳陳其邁將在本周三民進黨中常會徵召後請辭，投入高雄市長補選，當天正好是前高雄市長韓國瑜的生日，陳其邁表示「我們還是好朋友，不會因為政治上的分歧而折損與韓國瑜的朋友交情」。陳其邁也提到，與韓國瑜在公很多事看法不一樣，但於私兩人還是好朋友。陳也表示，當初選舉競爭時，他跟韓國瑜就是君子之爭，這是民主的典範。陳其邁還表示，還沒有與韓國瑜通過電話，但朋友就是朋友，等對方心情平復後，交情還在。陳其邁呼籲，國民黨往後應該提出優質人選，大家總希望有一個熱愛高雄、也熟悉高雄的參選人。