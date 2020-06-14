高市府發布新人事異動　代理首長團隊大公開

高雄市府今（14）日也發布人事異動，公布代理首長團隊。

前高雄市長韓國瑜被罷免後，昨（13）日代理市長楊明州宣示就職，高雄市府人事異動說明，以下人員自109年6月14日生效：高雄市副市長由王參事世芳代理。本府行政暨國際處處長由蔡參事淑貞代理。本府民政局局長由駱參議邦吉代理。本府財政局局長由曾副局長美妙代理。本府教育局局長由陳副局長佩汝代理。本府經濟發展局局長由王副局長宏榮代理。本府海洋局局長由黃副局長登福代理。本府農業局局長由王副局長正一代理。本府觀光局局長由邱副局長俊龍代理。本府都市發展局局長由蘇副局長俊傑代理。本府工務局局長由黃副局長榮慶代理。本府水利局局長由蔡參事長展代理。本府社會局局長由謝副局長琍琍代理。本府勞工局局長由陳副局長石圍代理。本府消防局局長由蔡副局長致模代理。本府衛生局局長由林副局長盟喬代理。本府環境保護局局長由張副局長瑞琿代理。本府捷運工程局局長由吳副局長嘉昌代理。本府文化局局長由林副局長尚瑛代理。本府交通局局長由張副局長淑娟代理。本府法制局局長由白副局長瑞龍代理。本府地政局局長由陳副局長冠福代理。本府新聞局局長由簡參議美玲代理。本府毒品防制局局長由鄭顧問介松代理。本府運動發展局局長由周副局長明鎮代理。本府青年局局長由顏副局長己喨代理。本府研究發展考核委員會主任委員由朱副主任委員瑞成代理。本府原住民事務委員會主任委員由陳副主任委員幸雄代理。本府客家事務委員會主任委員由陳主任秘書華英代理。