國民黨高雄市長補選候選人　林為洲：盼19日前確認

吳光訓炒股

中選會日前公告8月15日進行高雄市長補選投票，國民黨團總召林為洲今（15）日表示，提名人選目前還不確定，希望本週三行動中常會通過特別提名辦法，週五（19日）之前就通過人選。國民黨團今日召開「蔡英文對日卑躬屈膝 無力捍衛釣魚台主權」記者會，會後受訪時，媒體詢問國民黨高雄市長提名人選，林為洲表示國民黨不可能放棄補選，要向高雄市民展現國民黨願意再一次對話的誠意，輸贏是一回事，但要展現誠意，希望市民再給國民黨一次機會，堅持會提出最好人選，不論多麽艱苦、全力以赴。媒體詢問行政院副院長陳其邁表示開始遭到國民黨攻擊，國民黨除人選外有無因應措施？林為洲反批說，「我們人選都還沒提出，他們就開始攻擊！」他們攻擊吳怡玎，我們人選都還沒出來，選舉過程中批評對方弱點，強化自己優點，選舉中難免，重點是批評的點是否恰當？被檢驗也是合理，等人選出來後，互相批評會更激烈，適當批評難免，但是要依據事實，與當事人、事證有關。林為洲表示，人選還在徵詢當中，希望本週三行動中常會通過特別提名辦法，越快提出人選越好，個人希望週五（19日）之前就通過人選，因為被壓縮的選舉日程剩2個月，一天要當好天用，希望黨中央提名辦法一過，馬上提出人選。對於臉書社團出現質疑吳怡玎的父親、前立委的文章，林為洲笑說，「吳怡玎都還不是候選人就開始攻擊，吳怡玎看來是不錯的人選，民進黨看起來好像滿怕吳怡玎！」林為洲反問「陳其邁的爸爸是誰？陳致中的爸爸是誰？」不要一個指頭指著別人，四個指頭指自己，陳其邁好像最怕就是談爸爸的事情。