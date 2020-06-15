韓粉嗆罷　陳致中：進廚房就不要怕油煙「平常心面對」

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因力挺罷韓、遭韓粉嗆罷的時代力量高市議員黃捷與民進黨高市議員陳致中，今(15)日在議會受訪時回應，平常心看待，不會因罷韓被罷而後悔陳致中強調坦然面對，如果是因為罷韓而被喊罷，絕對不會後悔，也不會害怕黃捷也表示，鳳山的「鳳」沒那麼好寫，推動罷免真的很不簡單。藍營支持者繼續「喊罷」高雄市議員黃捷、桃園市議員王浩宇以及基進黨立委陳柏惟之後，鋼鐵韓粉「杏仁哥」也在臉書發起罷免民進黨高雄市議員陳致中，並將在前鎮設置實體連署站收聯署書，號召前鎮、小港罷起來。對此，陳致中表示，如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，他也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。做對的事就要勇敢無畏、堅持到底。陳致中強調，進廚房就不要怕油煙，他對罷免案以平常心面對，政治人物要面對民意的檢驗，選票來自選民的授予，如果選民認為議員的作為有虧職守做不好，我們也甘之如飴，坦然接受。陳致中也說，如果因為堅定罷韓，然後要被罷，我不會後悔，更不會改變，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。聲稱做對的事，勇敢無畏，堅持到底！黃捷表示，當初也提醒過大家（罷韓連署），就是鳳山的「鳳」沒有這麼好寫，光是罷韓連署時，很多人寫了10次以上，那相信他們（韓粉）也要有這樣子的毅力才有辦法，通過一階、二階的審核跟造冊，才有辦法到第三階段投票。黃捷也感慨，是不是應該先想好理由再來罷免，而不是先決定罷免才來徵求理由，有點本末倒置了。